Pedido de juicio oral para Lotocki por la muerte de un paciente en 2021

El médico Aníbal Lotocki se encuentra detenido en el marco de la causa.

Los hechos investigados

El fiscal Pablo Recchini pidió este martes la elevación a juicio oral paraen la investigación por el homicidio simple con dolo eventual del paciente, ocurrido en 2021, tras complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica, causa por la que el médico está preso.También requirió al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°60, Luis Schelgel, que Lotocki vaya a juicio por haber alterado la historia clínica de Zárate, dado que el protocolo quirúrgico en cuestión “fue elaborado después de la muerte del paciente el 16 de abril de 2021, conteniendo información inexistente o falsa”, tras ser intervenido quirúrgicamente en la clínica Cemeco del barrio porteño de Caballito.Por la misma causa,El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) consideró que “Lotocki llevó adelante la cirugía de Rodolfo Cristian Zárate a pesar de conocer los serios riesgos de ocasionar su muerte y confió en que la misma no se produciría a tal punto que no hizo nada para evitarlo”.De acuerdo la presentación del fiscal,, ubicado en la calle Florida al 600, del barrio porteño de Retiro, y acordó realizarse una lipoescultura y dermolipectomía a cambio de 6.500 dólares, informó el sitio fiscales.gob.ar.El médico le entregó tres órdenes para que se realizara un análisis de sangre y orina, un electrocardiograma y una radiografía de tórax., sostuvo el fiscal.Días después, la pareja de Lotocki -que oficia de su secretaria- contactó a la secretaria de Zárate y le indicó que lo operarían en la clínica Cemeco.Luego, la asistente de Zárate le envío a la secretaria de Lotocki los resultados de los estudios, de los que surgía que había padecido Covid-19 y que tenía Diabetes Mellitus de grado II, y por este motivo el imputado le recetó una medicación.La intervención programada consistía en laLa pieza acusatoria refiere que, durante la operación, Lotocki “salió del quirófano por el lapso aproximado de cuarenta minutos, dado que tenía una audiencia virtual con su letrada, en los que habría dejado a cargo de la intervención a sus ayudantes. Luego habría regresado para hacer la plicatura (reducir el volumen de un órgano) y cierre”.Después de la intervenciónLos médicos que arribaron en el vehículo advirtieron la complejidad del cuadro y convocaron a una segunda ambulancia.Los profesionales que intervinieron señalaron que el hombre estaba “mal intubado” y en ese momento, el paciente sufrió un paro cardíaco, y falleció.El 18 de octubre,En esa resolución, la Sala IV también tuvo en cuenta la multiplicidad de expedientes con denuncias por parte de personas que fueron operadas por el médico y que atravesaron diversas complicaciones de salud.El médico cirujano fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión por lesiones graves cometidas contra varios pacientes, entre ellas la modelo y conductora Silvina Luna, quien falleció en el Hospital Italiano el 31 de agosto pasado, pero permanece en libertad por esa causa porque la sentencia aún no fue confirmada por la Cámara de Casación Penal.