El abogado de la familia de Altamura pidió perpetua para Dening, amigo de la víctima

Para el abogado Vidal, Dening asesinó a su amigo porque tenía "grandes apremios económicos". (Fotos: Daniel Dabove)

El abogado Salvador Altamura tenía 48 años cuando desapareció.

“La madre de Salvador me pidió que ella quería poder llevarle una flor a su hijo. Es demasiado dolor para esa gente saber que en el debate se ha demostrado que la hipótesis familiar se ha visto corroborada”, indicó Vidal.

El turno de los alegatos

Los familiares de Altamura piden conocer qué fue del cuerpo del abogado y tener un lugar "donde dejarle una flor". (Foto:Alejandro Santa Cruz).

La fiscal Santoro desdobló la causa, ya que continúa con la investigación para hallar el cuerpo de Altamura.

El abogado que representa a la familia de, quieny se cree que fue asesinado en la localidad bonaerense de Quilmes, pidió que el único acusado por el homicidio, el entonces amigo de la víctimasea condenado a la pena de prisión perpetua, al asegurar que concretó el crimen por cuestiones "económicas" ya que estaba pasando una "situación financiera difícil".El letrado Brian Vidal, quien representa a la familia de Altamura (48), brindó esta tarde su alegato ante elque se extendió cerca de 45 minutos en la sala A de los tribunales judiciales de ese distrito, ubicados en la avenida Hipólito Irigoyen 475, en el sur del conurbano bonaerense.Vidal solicitó que Dening (55) sea condenado como coautor del, igual calificación que había solicitado el fiscal de juicio, Andrés Nieva Woodgate, y que prevé una pena de prisión perpetua.Es que para el letrado quedó acreditado durante el debate que, como su motocicleta Honda, un casco gris, su teléfono celular y las llaves de su domicilio”, hasta donde se dirigió el imputado“Todo el juicio se basó en pruebas testimoniales, de imágenes y científica. Todas dan que es la misma persona (el culpable), Darío Daning.La motivación: claramente se trata de un crimen cuya motivación es económica”, sostuvo Vidal ante los jueces.En sus argumentos, el letrado afirmó que, quien era su amigo de la infancia, “estaba en una situación financiera dificultosa”, y defendió su premisa con los testimonios de testigos a lo largo del juicio.“A través de testigos, que su situación económica no era buena y que recurrió a su amigo (Altamura), quien le prestó dos mil dólares, y que le dijo que era la última cantidad de dinero que le prestaba. Eso generó una rispidez entre ellos”, indicó ante los jueces Rubén Darío Hernández, Alejandro Oscar Portunato y Julián Busteros.Vidal recorrió durante su exposición los distintos testimonios de testigos y los gastos que realizó el imputado luego de la desaparición de su amigo, como la compra de celulares y que se alojó en un apart hotel en la zona céntrica de Quilmes.y tomando notas a media de que el abogado avanzaba en su alegato.Antes de exponer la calificación y el pedido de pena, Vidal expresó quey que miente para defenderse”, y que “sus verdades son a medias ya que buscó acomodar su discurso en tiempo y lugar con el pretexto de desviar la atención y evadir responsabilidades”.Luego de pedir por la calificación legal para el homicidio crimins causa, el abogado solicitó que se tome como agravantes “la traición a su amigo de más de 40 años”, yTras el alegato de Vidal tomó la palabra la abogada Ana María Pecone, quien representa a la hija adolescente de Altamura, quien expuso a través de la plataforma virtual Zoom desde España., qué hizo Dening pero las pruebas hablaron por él en el debate. Dening, lejos de aclarar algunas situaciones, fueron respuestas infantiles, contradictorias y mentirosas”, sostuvo. Para Pecone,con la que “hizo subestimarnos, a los jueces y a los abogados”.“Es el responsable único de la muerte de Altamura que siendo amigo lo llevó a su trampa mortal. Es violento, y su testimonio fue burdo”, indicó previo a adherirse al pedido de condena y pena de su colega y del fiscal de juicio.En tanto, el TOC 3 fijó la audiencia de alegatos por parte de la defensa para el próximo miércoles 8 a las 10, ya que los abogados de Deinng adelantaron que su exposición se extenderá al menos por el lapso de tres horas., en las inmediaciones o en el galpón situado en la calle Rodríguez Peña 1.210 de la localidad de Bernal, partido de Quilmes, junto al acusado Dening.En el requerimiento de elevación a juicio -y al que tuvo acceso Télam-, la fiscal Ximena Santoro sostuvo que Dening "a fin de preparar su posterior accionar ilícito y con el propósito de lograr su impunidad le dio muerte a Salvador Altamura".y se dirigió hacia su departamento, ubicado en la calle 25 de Mayo 217, en pleno centro de Quilmes, donde "se apoderó ilegítimamente de una suma de dinero no especificada y un arma de fuego calibre 9 milímetros" propiedad del abogado.Al momento de ser detenido, mientras intentaba ingresar en bicicleta a la provincia de Entre Ríos,Desde abril del 2022, el Ministerio de Seguridad bonaerense ofrece una recompensa de entre 2.500.000 y 5.000.000 de pesos para toda persona que aporte información fehaciente para encontrar el cuerpo de Altamura.