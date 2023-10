Según el titular de Trenes Argentinos Cargas, "la privatización no funcionó"

Foto: Ministerio de Transporte.

La privatización del sistema ferroviario de carga "no funcionó" en la Argentina, sostuvo este martes el presidente de Trenes Argentinos Cargas, Daniel Vispo, al referirse a la propuesta del diputado nacional y candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, de que el servicio pase a manos privadas."Está probado que en Argentina ese modelo no funcionó", consideró Vispo a El Destape Radio, y enfatizó: "No le encuentro sentido, no lo veo como algo productivo para alguien, sino como negativo para el capital más importante del Estado que es la infraestructura de vías".En esta línea, Vispo remarcó: "Me pone muy triste los dichos de Milei porque si bien hoy me toca conducir esta empresa, soy ferroviario desde hace 35 años y viví todo el proceso privatizador de los años ‘90, y el dolor que ese proceso le causó al sector es tremendo, más allá de los puestos de trabajo".Seguidamente, precisó que antes de la privatización había 30.000 kilómetros de vías y hoy hay 16.000 kilómetros, mientras que la velocidad de circulación pasó de 50 a 25 kilómetros por hora."No me imagino un sistema ferroviario en el mundo que funcione sin la presencia del Estado" mediante el peaje y el mantenimiento de la infraestructura, indicó el titular de Trenes Argentinos Cargas.Por último, Vispo destacó "el sistema ferroviario de carga tiene un Estado presente e inversiones en vías y locomotoras" que llevaron a "un crecimiento de casi el 100% del sistema en los últimos cuatro años", y que subrayó que "hoy se transportan ocho millones de toneladas (al año) versus cinco millones en 2019", comparando así la gestión en el sector por parte del actual Gobierno respecto del anterior.