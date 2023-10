Guterres pidió paz a Israel y Hamas: "el derecho internacional no es un menú a la carta"

Israel lanzó una ola de bombardeos, que dejan ya más de 8.500 muertos, e incursionó en el norte de la Franja para atacar objetivos de Hamas

El secretario general de la ONU, António Guterres, se declaró este martes "profundamente alarmado" por la "intensificación" del conflicto entre Israel y Hamas y volvió a exhortar a todas las partes involucradas a respetar el derecho internacional, al considerar que el mismo "no es un menú a la carta y no se puede aplicar de manera selectiva"."El derecho internacional humanitario establece normas claras que no pueden ignorarse", remarcó el máximo responsable del ente en un comunicado, en el que lamentó los estragos que está causando la guerra sobre la población.Al respecto, sostuvo que la protección de los civiles en ambos lados "es esencial"."Estoy profundamente preocupado por la intensificación del conflicto entre Israel y Hamas y otros grupos armados palestinos en Gaza. Esto incluye la expansión de las operaciones terrestres de las Fuerzas de Defensa Israelíes acompañadas de ataques aéreos intensos y el continuo lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel", expuso Guterres.Tras reiterar la condena de los ataques de Hamas del 7 de octubre en Israel y su demanda de liberación de los más de 200 rehenes israelíes en manos del grupo islamista palestino, también condenó la muerte "de civiles en Gaza"."Estoy consternado por los informes según los cuales dos tercios de los muertos son mujeres y niños. Las normas del derecho humanitario no son un menú a la carta y no pueden aplicarse selectivamente", reforzó el funcionario, citado por las agencias de noticias AFP y Europa Press.Guterres se dijo a la vez "muy preocupado del riesgo de una peligrosa escalada más allá de Gaza", instó a todos los mandatarios a "ejercer la mayor contención para evitar una conflagración más amplia" y reiteró su llamado a un "inmediato" cese del fuego.Agregó que el actual nivel de suministros, que prácticamente consiste en unas pocas decenas de camiones que han entrado en Gaza a través del paso de Rafah, en la frontera con Egipto, "es completamente inadecuado y no cubre las necesidades de la población" gazatí.El 7 de octubre, Hamas lanzó miles de cohetes desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, que dejó más de 1.400 muertos.En respuesta, Israel lanzó una ola de bombardeos, que dejan ya más de 8.500 muertos, e incursionó en el norte de la Franja para atacar objetivos de Hamas.