Cecilia Moreau: "No podemos ir a votar con bronca el 19 de noviembre"

Foto: Victoria Gesualdi.

La presidenta de la Cámara de Diputados,u, aseguró que "en esta elección estamos frente a dos modelos de país muy claros y diferentes" y exhortó a "no ir a votar con bronca" en el balotaje del próximo 19 de noviembre para no despertar "en una Argentina que retrocedió en materia de derechos y conquistas sociales".En declaraciones a radio Universidad de La Rioja, la titular de la Cámara baja advirtió queen materia de derechos y de conquistas sociales"."No puede ser que la obra pública que mejora la calidad de vida de la gente esté en riesgo, ni que las políticas de memoria que reafirmaron la democracia en estos 40 años estén en cuestión. Los derechos adquiridos no se someten a plebiscito", afirmó Moreau.Asimismo, la diputada del FDT sostuvo que "" y señaló que "lo que. La gente vio que Sergio (Massa) se hizo cargo de una situación económica complicada en medio de una inestabilidad complicada y que, aún así, logró encauzar el rumbo".En esa línea, Cecilia Moreau manifestó que el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP),"Logró desbloquear los desembolsos, viajó a Qatar, a China y a otros lugares en busca de financiamiento para los vencimientos. Además se enfrentó al FMI y se negó a permitir que se dañara el bolsillo de los argentinos con la devaluación del 80 por ciento que pedían. El sueño de Sergio, cuando le toque presidir los destinos de la Nación, es que sea con un gobierno de unidad nacional. Argentina sale entre todos. Debe haber consenso de ideas y no manoseo de cargos, deben existir objetivos que estén por encima de las personas y políticas de Estado a largo plazo", aseveró la presidenta de la cámara baja.En tanto,y añadió que "debemos proteger al país de medidas que atenten directamente contra los valores democráticos y la reconstrucción argentina"."Hay que fortalecer los lazos de solidaridad y defender los derechos de los jóvenes, los jubilados, los trabajadores, las mujeres y los niños; y considerar que los ríos, las calles, los órganos, los bebés, la salud y la vida no pueden ser comprados ni vendidos, ya que eso atenta contra los principios más básicos de la vida y la sociedad", enfatizó.