El 99,2% de los trabajadores y jubilados no paga Impuesto a las Ganancias

Una de las manifestaciones en apoyo de la medida. /Foto: Raúl Ferrari.

El Congreso también le dio su aval al cambio y lo transformó en permanente. /Foto: Cris Sille.

El valor de la palabra y las prioridades claras.



Estamos trabajando sin descanso para devolver el poder adquisitivo del salario a los argentinos y argentinas. @SergioMassa prometió y cumplió: hoy, el 99.2% de los trabajadores y trabajadoras no pagan ganancias. #AlivioFiscal pic.twitter.com/6DJPDaXTO1 — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) October 31, 2023

A partir de hoy, el 99,2% de las trabajadoras, trabajadores y jubilados no pagan más impuesto a las ganancias.



Una nueva medida de #AlivioFiscal tomada por @SergioMassa para cuidar el ingreso de los argentinos y argentinas. pic.twitter.com/XJAhkUklgf — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) October 31, 2023

La movilización convocada por la CGT para respaldar la decisión. /Foto: Pablo Añeli.

Las escalas

El anuncio de Sergio Massa de la suba derl mínimo no imponible. /Foto: Maximiliano Luna.

Una ley

A partir del día de este martes comenzó a regir para los sueldos y haberes la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, impulsado por el ministro de Economía, Sergio Massa y que fue aprobado por el Congreso el mes pasado; permitiendo que el 99,2% de trabajadores y jubilados queden exentos del pago del tributo.A partir de la eliminación de la cuarta categoría, se incrementó a 15 salarios mínimos vitales y móviles ($ 1.980.000) el piso de ingresos brutos mensuales a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados comienzan a pagar el impuesto.De esta forma, el 99,2% de trabajadores y jubilados estarán exentos del impuesto, y seguirán pagándolo aproximadamente 88.000 contribuyentes que ocupan cargos gerenciales y directivos.Esta modificación rige para las remuneraciones o haberes brutos mensuales devengados a partir del 1° de octubre y que comenzarán a abonarse desde este martes.“El valor de la palabra y las prioridades claras. Estamos trabajando sin descanso para devolver el poder adquisitivo del salario a los argentinos y argentinas. Sergio Massa prometió y cumplió”, manifestó el jefe de gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP),en X (exTwitter).En tanto, en la misma red social, el ministro de Obras Públicas,, afirmó que la medida traerá “alivio fiscal” y permitirá “cuidar el ingreso de los argentinos y argentinas”.El cambio permitirá un aumento del sueldo desde noviembre “de 20% a más del 20%” para quienes estaban alcanzados por el impuesto, afirmó recientemente el director del Banco Central, Agustín D'Attellis.Lo que entra en vigencia a partir de este martes es elque establece que “para el segundo semestre del periodo fiscal 2023”, el mínimo no imponible de Ganancias “ascenderá a una suma mensual equivalente -conforme el monto que esté vigente al 1º de octubre de 2023-, a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM)", es decir, de $ 1.980.000.Este tope se mantendrá hasta fines de diciembre.Luego,La Ley volvió de carácter permanente los cambios introducidos por el Poder Ejecutivo a través del decreto precedente.De esta forma, se crea un nuevo tributo equivalente a Ganancias denominado “impuesto cedular sobre los mayores ingresos el trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones de privilegio y otros” a partir de un monto equivalente a 15 salarios mínimos por mes y con una alícuota progresiva sobre el excedente que va del 27% al 35%.El mínimo no imponible se actualizará de manera semestral en base a la evolución del SMVM, reflejando el valor vigente al 1 de enero y 1 de julio de cada año.De esta forma pagaran el tributo quienes excedan los 180 SMVM (equivalente a 15 salarios mínimos por 12 meses).Quienes superen los 180 SMVM en hasta 12 SMVM deberán pagar un 27% sobre el excedente.Entre más de 12 y 36 salarios mínimos, se pagará el equivalente a 3,2 SMVM más un 29% sobre el excedente.Entre más de 36 y 60 salarios mínimos, se pagará 10,20 SMVM más un 31% sobre el excedente.Entre más de 60 y 84 salarios mínimos, se pagará 17,64 SMVM más un 33% sobre el excedente.Para más de 84 salarios mínimos, se pagará 25,56 SMVM más un 35% sobre el excedente.La nueva Ley, define además que para los empleados y jubilados o pensionados que vivan en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires, el mínimo no imponible será incrementado en un 22%.En este caso, con el actual SMVMCon la nueva reglamentación, no se podrán deducir conceptos como gastos de salud, hijos menores, empleadas domésticas o colegios privados.En cuanto a los trabajadores que se le retuvo en julio y agosto el proporcional del medio aguinaldo que se paga a fin de año y que quedan fuera del impuesto, la AFIP ya les devolvió dicho proporcional en los sueldos pagados este mes.Este monto fue incluido en el recibo de sueldo bajo el concepto “Devolución Decreto 473/23".