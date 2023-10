Artaza dijo que la UCR no acompañará a Milei y valoró la convocatoria de Massa

El actor y exsenador nacional, Nito Artaza, sostuvo este martes que “el electorado de la UCR no va a acompañar" al postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, aseguró que el radicalismoen el balotaje y valoró la convocatoria de "unidad nacional que hace" el candidato de Unión por la Patria (UXP), Sergio Massa."El radicalismo no puede permanecer en blanco en estas circunstancias que nos toca en el balotaje. Ante la presencia del otro lado donde hay", expresó Artaza en declaraciones a Télam Radio.El exsenador instó a "todo el radicalismo" a reflexionar la convocatoria de "unidad nacional que hace Massa" para resolver "las cuestiones centrales de Argentina"."Acompañar tanto (a la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia) Bullrich como (al expresidente Mauricio) Macri seria para el radicalismo", añadió.Artaza consideró que "más allá del tibio comunicado de la UCR", el electorado de ese partido"."Primero por una cuestión ideológica y segundo," y recordó que "Macri también tratándolo de populista en diversas ocasiones"."Es muy importante que no desaparezca el voto del radicalismo en las elecciones que vienen", apuntó el exsenador por la provincia de Corrientes entre 2009 y 2015.Y agregó que quierenal radicalismo en estas elecciones, pero que "la UCR tiene que tener un compromiso nacional, un compromiso con el progresismo, un compromiso nacional y popular como es su origen"."Dejando atrás para siempre la antinomia peronismo-antiperonismo o peronismo-radicalismo, eso terminó no solo en el abrazo de Balbín-Perón, sino en (el expresidente Raúl) Alfonsín llamando a todos en el 83, y con Antonio Cafiero acompañándolo a Alfonsín, defendiendo la democracia frente al intento de golpe carapintada", recordó e insistió en que "esas antinomias hay que dejarlas de lado".Artaza fue uno de los organizadores del acto de este lunes en que un sector de la UCR de la Ciudad de Buenos Aires conmemoró junto a Massa el aniversario de los 40 años de democracia.La cena organizada por un sector de la UCR porteña en el restaurante Lalín, contó con la presencia, además de Massa, del excandidato a jefe de Gobierno porteño por UXP Leandro Santoro; la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el diputado Leopoldo Moreau; el vicepresidente de Enacom y presidente de Forja, Gustavo López; y el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo."También hubo en su gran mayoría dirigentes radicales que estuvieron en Juntos por el Cambio", remarcó Nito Artaza a Télam y destacó que son correligionarios que "no coinciden con el acuerdo entre Macri, Milei y Bullrich"."Son radicales que estuvieron en la (elección) general con JxC y ahora van a acompañar acá", destacó.