Para Tetaz, el votante de JxC "se va a tapar la nariz" para elegir "al menos malo"

El acuerdo entre Milei, Macri y Bullrich con miras al balotaje fue rechazado por los principales dirigentes del radicalismo.

El diputado de Juntos por el Cambio Martín Tetaz afirmó este martes que el votante del espacio político que integra vive con "una angustia muy grande" la cercanía del balotaje que definirá, el 19 de noviembre, al próximo presidente del país, una instancia en la que, dijo, al momento del voto "se va a tapar la nariz" y elegirá "al menos malo" entre los candidatos Sergio Massa, de Unión por la Patria (UxP), y Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA).En declaraciones a radio La Red, el legislador nacional y economista dijo que los dirigentes de JxC no tienen "un mandato en el proceso electoral" para indicarle al votante a quién elegir en el balotaje.Tetaz, sin embargo, admitió la responsabilidad de Juntos por el Cambio en no haber dado "el debate en la previa" de la elección ante la posibilidad de que el próximo presidente pudiera definirse en un balotaje."Ese debate no se dio y muchos de nuestros votantes son anti-Massa y anti-Milei. Por eso no podemos apoyar a ningún candidato", señaló.Tetaz, en tanto, consideró que el acuerdo político al que llegaron con Milei el expresidente Mauricio Macri y quien fuera la candidata presidencial de JxC en los comicios nacionales, Patricia Bullrich, "lastimó una regla de decisión" en la coalición opositora, que es "primero ponernos de acuerdo y no salir cada uno por la suya", sostuvo."Nosotros perdimos nuestra identidad. Éramos Juntos por el Cambio pero no nos mostrábamos juntos ante la sociedad. Nos pedían que no nos peleáramos más porque lo que le pasaba a la Argentina era la suficientemente dramático para buscar una salida de evitar la interna permanente. A nosotros nos consumió la interna", admitió.Tetaz, por su parte, comentó que "hay gente" de JxC "que va a participar" de un eventual gobierno de Milei., evaluó.