A 30 años del primer gran grito liberador de Gustavo Cerati

Para sorpresa de los miles de fans que Soda Stereo había cosechado por toda Latinoamérica a través de años de agotadoras giras,, su primer trabajo solista, que daba pistas sobre los conflictos artísticos y personales que lo distanciaban de a poco de la famosa banda y, por lo tanto, le significaba una bocanada de aire fresco.El proceso creativo de esta placa estuvo signada además por un período de sosiego personal para el artista, quien había encontrado un resquicio de paz en la consolidación de su pareja con la modelo chilena Cecilia Amenábar, en medio de la gestación de Benito, su primer hijo., lo que le permitió a Cerati dar rienda suelta a sus inquietudes artísticas, desde un sitial de experimentación sin tener que hacer concesiones y sin tener que enfrentar desgastantes fricciones.Solo una vez que las canciones encontraron su cauce definitivo, el músico convocó a su compañero en Soda Stereo Zeta Bosio para que lo ayudara en la producción y a Tweety González, un histórico colaborador de la banda, para que le diera una mano en las programaciones.Así,, con un fuerte carácter entre lo experimental y lo electrónico, lo cual le garantizaba también la convivencia con algún eventual hit.Sin dudas,, una colaboración de la por entonces feliz pareja, que describía el momento personal del músico bajo un clima cancionero que invitaba al baile.Pero en la placa también destacaban el tema que le daba nombre, la premonitoria "Lisa", "Avenida Alcorta" y el nada casual homenaje a Luis Alberto Spinetta con una lectura de "Bajan", una canción del significativo disco "Artaud", creado en circunstancias que permitía trazar un paralelo con "Amor amarillo".El carácter experimental, por su parte,Gran parte de la historia dehabía encarado desde 1990 con el exitoso disco "Canción animal".Aunque se trató de un trabajo que rendía tributo sonoro a cierta tradición estilística dentro del rock argentino, la realidad es que desde allí se intensificó la sociedad artística entre Cerati y Daniel Melero, algo que desembocó en el disco conjunto "Colores santos" y en el giro radical musical mostrado en "Dynamo", la siguiente producción del trío, ambos lanzados en 1992.a partir del surgimiento de bandas como Juana la Loca, Peligrosos Gorriones, Los Brujos y Martes Menta, entre otros, en su mayoría apadrinados por la dupla Cerati-Melero.Sin embargo, esa consolidación aumentó las rispideces artísticas y personales congénitas en el famoso trío conformado por Cerati, Zeta y el baterista Charly Alberti.El agotamiento físico y mental que suponía para el líder del terceto la intensa agenda, que amplificaron los encontronazos, impulsaron un impasse; y su etapa de pleno enamoramiento con Amenábar resultó el espacio de sosiego ideal.En la intimidad del hogar en Chile,Primer gran paralelo contextual que 20 años atrás había rodeado la preparación de "Artaud" de Spinetta.Una vez que las canciones estaban definidas,Otro punto de conexión con "Artaud", cuando Spinetta eligió rodearse de sus afectos y más antiguos camaradas al sumar en el registro a los ex Almendra Emilio del Guercio y Rodolfo García, y a su hermano Gustavo.Finalmente, la incorporación entre las once canciones de "Amor amarillo" del tema "Bajan" terminó de cerrar el círculo que conectaba a esta obra con el debut solista de su referente.Aunque Soda Stereo continuó existiendo hasta su concierto final en 1997 yDefinitivamente, esta experiencia de 1993 anticipó que necesitaba un espacio donde su libertad no se viera limitada y auguró un recorrido individual superador respecto al famoso trío.