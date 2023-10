"Trabajamos sin descanso para devolver el poder adquisitivo del salario a los argentinos"

Foto: Sebastián Granata.

El valor de la palabra y las prioridades claras.



Estamos trabajando sin descanso para devolver el poder adquisitivo del salario a los argentinos y argentinas. @SergioMassa prometió y cumplió: hoy, el 99.2% de los trabajadores y trabajadoras no pagan ganancias. #AlivioFiscal pic.twitter.com/6DJPDaXTO1 — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) October 31, 2023

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP),, destacó este martes que su compañero de fórmula, el ministro de Economía, Sergio Massa, "prometió y cumplió" con la eliminación del Impuesto a las Ganancias y destacó que"Sergio Massa prometió y cumplió: hoy, el 99.2% de los trabajadores y trabajadoras no pagan ganancias", destacó Rossi en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter).En ese sentido, destacóy apuntó: "estamos trabajando sin descanso para devolver el poder adquisitivo del salario a los argentinos y argentinas".El mensaje fue acompañado por un video que muestra distintas situaciones cotidianas como el pago de una cuenta en un restaurante o un viaje en avión, acompañadas por la frase "decime que no pagás ganancias, sin decirme que no pagás ganancias"."Hoy, invito yo", dice un hombre al resto de los comensales, dos mujeres van de compras y afirman que ellas se lo merecen y una pareja camina por el aeropuerto y dicen: "Cataratas, allá vamos".