Cayó "El oso Eloy", barra de Boca, por extorsionar a supermercados chinos

Un barrabrava de Boca Juniors y otras cuatro personas, entre ellas tres ciudadanos chinos,de la misma nacionalidad que tenían comercios en distintas localidades del conurbano bonaerense, a quienes les exigían 30.000 dólares para no sufrir represalias, informaron este martes fuentes policiales.El hincha detenido fue identificado por las fuentes por su apodo, "El Oso Eloy", quien, según los investigadores,, y ya tenía pasaje para viajar este miércoles a la ciudad brasileña de Río de Janeiro para ver la final de la Copa Libertadores entre Fluminense y Boca.Las detenciones fueron realizadas por detectives de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de San Martín.En total fueron cinco los detenidos, ya que además del "Oso Eloy", fueron apresados, y eran los encargados de llevar a cabo la intimidación mediante una nota extorsiva.Ocho fueron los allanamientos, de los cuales cinco se hicieron en el partido de San Miguel, dos en José C. Paz y uno de Lomas de Zamora,Allí se secuestraron 22 celulares, cuatro notebooks, un CPU, seis pendrives, notas con escritura china idénticas a las recibidas por las víctimas, unos 150.000 pesos, un Renault Duster Oroch empleada en una de las intimidaciones, tres armas de fuego -dos pistolas 9 milímetros y calibre 22 y un revólver 38 Special-, y más de 70 municiones.cuando los dueños de un supermercado chino llamado "Estrella" de José León Suárez abrían el local y se encontraron con una nota extorsiva en un sobre papel madera pasado debajo de la puerta.advirtiendo que, de lo contrario, sufriría consecuencias, y dejaban un número de teléfono celular para que se comunicaran vía WhatsApp y así coordinar la entrega de la suma demandada.A pedido de la fiscalía de San Martín, personal de la superintendencia mencionada llevo a cabo tareas investigativas, como así también el análisis de las filmaciones de diferentes cámaras de seguridad, estableciendo, la Renault Duster Oroch secuestrada en la causa.También establecieron los investigadores que el titular del abonado telefónico que constaba en la nota extorsiva pertenece a otro de los imputados de nacionalidad china.Fuentes de la investigación indicaron a Télam quepara realizar los aprietes a los comerciantes que no pagaban.Entre los elementos secuestrados al barra, hay gran cantidad de ropa deportiva de Boca Juniors y hastaLa investigación continuará con el análisis forense que se haga de la gran cantidad de celulares incautados, con el objetivo de profundizar la pesquisa para identificar a otros miembros de la mafia china y otras extorsiones.Los cinco imputados quedaron a disposición del fiscal Viera Miño,mientras que algunos deberán responder por la "tenencia ilegal de las armas" secuestradas, ya que incluso de dos ellas tenían pedido de secuestro.