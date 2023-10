Para Unicef, Gaza se convirtió en un "cementerio de niños y niñas"

El número de fallecidos se debe a lso bombardeos de Israel. Foto: AFP

El Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef) dijo este martesdesde los ataques de Hamas en Israel y que el enclave se ha convertido "en un cementerio para miles de niños y niñas".La Franja de Gaza es ya "un infierno para cualquier persona" pero, de forma particular, "se ha convertido en un cementerio para miles de niños y niñas" desde el comienzo de los bombardeos israelíes, dijo Unicef en un comunicado.La nota del organismo de la ONU volvió a "suplicar", a través de un portavoz, James Elder,Las cifras ya son "escalofriantes" y crecen "significativamente" cada día, dijo Elder, informó la agencia de noticias Europa Press.Agregó que,ya que sufren por ejemplo la falta de agua.Hamas dijo este martes quedesde que milicianos del grupo islamista mataron a más de 1.400 personas y tomaron unos 240 rehenes en Israel el 7 de octubre."La muerte de niños y niñas -especialmente lactantes- por deshidratación es una amenaza creciente", dijo el vocero Elder, poniendo como ejemplo el caso de los hijos de una compañera de la propia agencia, Nesma.Sus dos hijos, de cuatro y siete años, piden "agua normal", como contraposición al agua salada, que "es la única opción ahora mismo", contó."Me rompe el corazón ver a los niños a mi alrededor esforzarse por conseguir un vaso de agua limpia y no encontrarla", dijo Nesma en el comunicado de Unicef.Además,"Antes de esta última pesadilla", ya había más de 800.000 niños, tres cuartas partes de la población infantil gazatí, necesitados de apoyo psicosocial y de salud mental, señaló.La hija de Nesma se autolesiona y se arranca el pelo, pero ahora mismo ella siente que no puede permitirse el "lujo" de pensar en la salud mental de mis hijos."Me repito a mí misma: Nesma, mantenlos vivos. Y cuando todo esto termine, les proporcionaré apoyo mental y atención médica'", dijo la mujer en el comunicado de Unicef.