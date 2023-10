Parte de la prensa francesa cree que Mbappé padeció la gala del Balón de Oro

Mbappé en la entrega del Balón de Oro. / Foto: AFP.

Kylian Mbappérealizada este lunes en París, en una gala que pareció haber sido sufrida por el delantero del ParIs Saint-Germain (PSG), según parte de la prensa francesa.El campeón mundial en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022 con el seleccionado de Francia pareció todo el tiempo estar en otra parte con sus pensamientos y no en el céntrico Théâtre du Châtelet, sede de una gala que nunca disfrutó y en la cual aparentaba no desear estar, señaló la cadena de radio y televisión digital francesa RMC.Mbbapé mantuvo el suspenso hasta el final sobre su presencia en la gala y fue de los últimos en aparecer sobre la alfombra roja, con el rostro muy serio, y el primero en salir una vez finalizada la ceremonia.Todavía se le niega la distinción suprema a Mbappé, quien esperaba que este año tal vez fuera el suyo, pero aún tendrá que tener paciencia antes de poder encontrar un lugar junto a Lionel Messi en la lista del Balón de Oro.Mbappé observó todo con un rostro impasible, mientras que el restante ternado, el noruego Erling Haaland, mostró una amplia sonrisa al recibir el trofeo de máximo goleador de la temporada.Tercero en un podio al que subió por primera vez en siete participaciones, este lunes Mbappé se fue con las manos vacías de una velada a la que evidentemente no quería asistir, si se toma en cuanta su actitud que delató aburrimiento, insistió la prensa francesa.El excompañero de Messi en PSG apenas esbozó una sonrisa para los fotógrafos, dando la impresión de no querer estar allí el resto del tiempo, consignó también el diario capitalino Le Parisien.