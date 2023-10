Messi le dedicó el Balón de Oro al seleccionado argentino

Preocupado con falta de ídolos en su país, Lula dice que Messi es ejemplo para los brasileños

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró hoy que el futbolista argentino Lionel Messi debe servir de ejemplo para los jóvenes deportistas brasileños al lamentar que su país no genera "un ídolo de verdad" hace muchos años y por eso no logra ganar la Copa del Mundo desde 2002.



"Messi debe servir de ejemplo para los brasileños: con 36 años, campeón del mundo, jugando en Estados Unidos y ganando el Balón de Oro, debe servir de ejemplo para esos chicos que con 17 años aparecen como futuros cracks y después desaparecen, siendo vendidos al exterior. Hace mucho que Brasil no genera un ídolo de verdad, pienso en la selección de 1970 y en la de 2002", dijo Lula.



El mandatario comentó sobre el octavo Balón de Oro ganado por Messi durante su programa Conversación con el Presidente, que emiten los medios públicos brasileños, y lamentó que sean 24 años sin que Brasil gane títulos mundiales, de cara a la próxima Copa del Mundo 2026.



"Messi tiene que inspirar a nuestros jóvenes, el fútbol a ese nivel no combina con salir de farra, con vivir de noche. Es absurdo ver a Messi goleador en Estados Unidos a esa edad, a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, haciendo el solo más goles que Corinthians", sostuvo Lula.





El presidente que representa al Partido de los Trabajadores (PT) durante su programa semanal de los martes no se refirió a Neymar, un activista de la ultraderecha opositora que apoyó abiertamente al expresidente Jair Bolsonaro hace un año en las elecciones presidenciales.



Brasil, pentacampeón mundial de fútbol, ya pasó 24 años sin títulos entre 1970 y la conquista de Estados Unidos 1994.



"Brasil necesita mejorar mucho", dijo Lula, quien en cambio celebró la política deportiva de su gobierno iniciada en sus anteriores mandatos para respaldar financieramente y con planificación logística a los atletas olímpicos.