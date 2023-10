Meloni enviará al Parlamento un proyecto para la elección del premier por voto popular

El Gobierno italiano de la premier Giorgia Meloni enviará al Parlamento en los próximos días un, en una reforma constitucional con la que busca dar "centralidad a los ciudadanos" y que incluye además la supresión de los senadores vitalicios., planteó este martes la ministra para las reformasen declaraciones a la prensa al anunciar que el texto de la reforma será tratado el viernes en la reunión de Gabinete antes del envío al Parlamento para su tratamiento legislativo.La reforma,, prevé que el premier sea elegido por el voto directo, con un mandato de cinco años.Actualmente, el premier llega al cargo en base a acuerdos parlamentarios que puedan o no coronar a un dirigente que se haya propuesto para ocupar la máxima autoridad del Gobierno.Una vez que llegue al Parlamento, el proyecto deberá tener aprobación doble de Diputados y de Senadores, al tratarse de una reforma de uno de los artículos de la Constitución.Según el texto anunciado por Casellati, además de la elección directa del premier el proyecto, por lo que solo los expresidente tendrán derecho a una banca perpetua en la Cámara Alta y ya no quienes demuestran "méritos en el campo social, científico, artístico y literario", como hasta ahoraDe acuerdo al texto que enviará el Gobierno,, una figura centrada en lo institucional, que se seguirá haciendo a través de los miembros del Parlamento y no con el voto directo.En cuanto a los equilibrios entre la Presidencia y el premier, el jefe de Estado mantendrá la prerrogativa constitucional del artículo 92 para encargar la formación de Gobierno y designar a los ministros, siempre en base a indicaciones del primer ministro.Durante la campaña de 2022,a un país en el que los premiers tienen una duración media de 13 meses y en el que hubo 68 Gobiernos en los 77 años de República.La reforma promovida por Meloni se suma a otro cambio estructural reciente en la política italiana, cuando el hoy opositor Movimiento Cinco Estrellas impulsó en 2019 la reducción del número de parlamentarios y, durante el Gobierno del entonces premier Giuseppe Conte, consiguió reducir los diputados de 630 a 400 y los senadores de 315 a 200.