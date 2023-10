Un documental del canal Encuentro abordará la salud mental en la adolescencia

Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada siete jóvenes entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental / Foto: Prensa Producción,

En mi mente VER VIDEO

"Se calcula que el 3,6% de los adolescentes de 10 a 14 años y el 4,6% de los de 15 a 19 años padece un trastorno de ansiedad. También que el 1,1% de quienes tienen de 10 a 14 años y el 2,8% de los de 15 a 19 años padecen depresión" Informe OMS

"En mi mente. El camino de las adolescencias", será conducido por el psicólogo Matías Cadaveira y dirigido por Mariano Boggnani / Foto: Prensa Producción.

Frente a la alarmante, la cual advierte, por citar dos datos, que, "En mi mente. El camino de las adolescencias", un ciclo documental que se estrena mañana en el canal Encuentro, se propone abordar, a través de testimonios de jóvenes y profesionales, experiencias en torno a trastornos como adicciones, ansiedad y depresión y recursos para hacerles frente.De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, uno de cada siete jóvenes entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental, que -advierte ese organismo multilateral- "siguen en gran medida sin recibir el reconocimiento y tratamientos debidos". Entre ellos,"Se calcula -consigna la OMS- que el 3,6% de los adolescentes de 10 a 14 años y el 4,6% de los de 15 a 19 años padece un trastorno de ansiedad. También que el 1,1% de quienes tienen de 10 a 14 años y el 2,8% de los de 15 a 19 años padecen depresión".Entre losque afectan a la salud mental de los adolescentes aparecen como más gravitantes la exposición a la adversidad, la presión social, la exploración de la propia identidad, influencia de los medios de comunicación, imposición de normas de género, la calidad de la vida doméstica, la violencia sexual e intimidación, la educación severa y los problemas socioeconómicos.Para Carmen Cáceres, psicóloga de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e integrante fundadora de la Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), creada en 2005 para promover y generar posibilidades de acceso y ampliación de los derechos en salud mental, "los adolescentes siempre fueron un malestar en la cultura porque su tarea es diferenciarse, decir 'no estoy de acuerdo'. Lo mismo pasaba hace 50 años. Lo que cambió es el lugar del adulto", analiza en entrevista telefónica con Télam."El adulto ya no es una autoridad omnipresente, que triunfaba o fracasaba. No tiene un rol muy definido porque o se hace el amigo o se mantiene ajeno. Hay algo que tiene que ver con esta época y es que los adolescentes se distanciaron de las otras generaciones (padres, abuelos, amigos de los padres) y tienen una relación más estrecha con las pantallas, desde donde se genera una intercomunicación inconmensurable, además de acceso a saberes e imágenes infinito. Lo que se hace escandalosamente necesario es escuchar a los adolescentes", amplía Cáceres.En este marco,, con la conducción de Matías Cadaveira, psicólogo, y dirigido por Mariano Boggnani, de Pura Vida TV, quien sostiene en charla telefónica con Télam, que la idea del programa es, además de los hogares, llegar a las escuelas."Son capítulos de 13 minutos divididos en tres bloques. En el primero, se presenta un caso real con una voz en off, en el segundo los especialistas y en el tercero hay testimonios de chicos y chicas, que es la parte más valiosa, cuando se ve lo que piensan los adolescentes", describe Boggnani, quien precisa que el orden de emisión de los episodios es "Depresión", "Impulsividad", "Ansiedad", "Bullying", "Conductas de riesgo" y "Adicciones con y sin sustancias"."Todos los temas se atraviesan. Porque, por ejemplo, por bullying se puede generar depresión o ansiedad. Pero en cada capítulo nos enfocamos en cada tema en particular", aclara el director, que destaca que "la adolescencia es una etapa de crecimiento que tiene el acompañamiento de los pares, algo que se cortó en la pandemia. Y eso alejó a muchos chicos y chicas, como se refleja en los testimonios que recogimos para el programa´,".Cáceres, que colaboró para la serie prefiere hablar de "acoso escolar" y explica que esa conducta "nace de un estigma" y vuelve a poner la mirada en los grandes: "¿dónde están los adultos cuando ocurren estos casos? Porque se trata de un maltrato sistemático. ¿Dónde está la comunidad educativa, docentes, familiares? ¿Dónde están esas miradas?"."Para los pibes este es un problema importantísimo porque está naturalizado. Son ellos los que tienen la inquietud de que se termine. Hay escuelas que ya están pidiendo ayuda a grupos interdisciplinarios. Hay municipios que se están poniendo a trabajar. Y este programa, esta serie, es una respuesta para ellos", concluye Cáceres.La serie documental "En mi mente. El camino de las adolescencias",y repite los jueves a las 10, viernes a las 11 y sábados a las 10.