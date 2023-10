La historia de los refranes: "Gato con guantes no caza ratones"

"Gato con guantes no caza ratones"

Los estudiosos han buscado en vano el origen de esta expresión, les fue imposible dar una respuesta adecuada. Se trata de un refrán popular que parece haberse derivado de la observación de varias acciones y que se ha ido extendiendo a lo largo del tiempo por el uso oral…Porque si queremos utilizar correctamente esta expresión, hay que hacerlo en el contexto de que cada acción debe contar con los recursos necesarios para llevarse a cabo; o sea: un gato no puede ponerse guantes si quiere cazar un ratón para la cena. Lo tiene que hacer con sus zarpas desnudas, que son la herramienta apropiada para esta tarea…¡Y sí! Llevado al contexto humano, además de eso significa también que no se pueden poner impedimentos innecesarios a cada acción…y tareas en las que las herramientas y los medios empleados son parte fundamental para conseguir con éxito los objetivos propuestos…En relación con estos animales que se humanizan para mostrarnos una enseñanza en los refranes, el sitio Enforex destaca al de hoy como un digno ejemplo de análisis… Sí, porque el gato siempre ha sido tenido por un animal astuto y hábil. ¿Por qué, de repente, aparece como un ser torpe, incapaz de cazar un ratón?Entonces, seamos lógicos: cuando procedemos a realizar una tarea, hagámoslo con los medios adecuados y sin nada que nos entorpezca… ¿Quién no ha malgastado su tiempo -más de una vez- tratando de solucionar un problema por la vía difícil cuando existía un método más simple para arreglar las cosas?...Bueno, este refrán nos recuerda, indirectamente, que también“a mano desnuda”, y que cualquier “artificio” a la hora de solucionarlos puede hacernos el asunto más difícil y penoso… ¡¿Para qué queremos ponernos guantes para cazar ratones si debajo tenemos zarpas?!...Sin embargo…y lo hizo, fue el primero, en River, durante cuadro décadas. Por su natalicio, el 12 de abril en Argentina es el Día del Arquero… No eran ratones sino intentos de goles aquellos que Amadeo lograba cazar con sus guantes de algodón en 546 partidos…Siguiendo con el tema: imagino que conocerán al Gato con Botas, verdad?... (“SIIII”) ¿Y ustedes qué dicen, usará guantes?...