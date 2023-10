El "Dibu" Martínez ganó el premio al mejor arquero en el Balón de Oro

Foto: X @ballondor

#BallonDor Emiliano Martínez es el ganador del Premio Lev Yashin al mejor arquero del mundo



Emiliano Martínez, el "Dibu" marplatense, ídolo de los argentinos desde Qatar 2022, se adjudicó la Distinción Lev Yashin como el mejor arquero del mundo de la temporada 2022 en la una ceremonia que se desarrolló en el Théâtre du Châtelet de París.Pero hubo un detenimiento especial en la gran atajada que realizó frente a Randall Kolo Muani en la última jugada de la final del mundo."Sin mis compañeros de Seleccion, Aston Villa, es un mimmo a mi carrera y lo importante es ganar en grupo y familia. Mi hermano, mi padre y esto es un mimo, ya que lo mayor ya lo gané", indicó en el estrado ante el aplauso de sus compañeros de Selección Argentina, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Alvarez.El argentino recibió el premio por sobre arqueros como: Bono, Thiboaut Coutouis, Ederson y Marc Andre TerStegen"En el momento no vi ni quien me pateó. Francia era el último campeón, habíamos jugado setenta y cinco minutos brillantes, pero Kylian -Mbappé- hizo un partidazo y nos llevó a esa definición que en lo personal me hubiese gustado que llegase antes con el cabezazo de Lautaro".