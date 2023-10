Angelina Jolie: "No se puede justificar las pérdidas de vidas en Gaza"

Angelina Jolie fue clara en sus mirada al conflicto en Gaza.

La estrella de Hollywood, enviada especial de la ONU en la Franja de Gaza, pidió hoy un cese del fuego y afirmó que lo que se vive allí es un "acto de terror" y que no se puede justificar las pérdidas de vidas inocentes, informó un despacho de la agencia ANSA."Lo que ocurrió en Israel es un acto de terror. Pero no se puede justificar las vidas inocentes perdidas en los bombardeos de la población civil de Gaza, que no tiene a dónde ir, ni acceso a alimentos ni a agua, ni posibilidad de evacuar y ni siquiera el derecho básico a cruzar la frontera y buscar refugio", afirmó Jolie.a la población y aseguró queJolie precisó que había elegido a Médicos Sin Fronteras como la asociación para apoyar y sostener. La estrella de películas como "Sr. y Sra. Smith", "Tomb Raider" y "Maléfica", contó además que lleva 20 años trabajando con refugiados y desplazados.Los pocos camiones de ayuda que llegan son una fracción de lo que se necesita y los bombardeos provocan cada día nuevas y desesperadas necesidades humanitarias. La denegación de ayuda para combustible y agua está castigando colectivamente a un pueblo. La humanidad exige un alto el fuego inmediato", sentenció.