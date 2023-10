Las hermanas de Maradona recuerdan a Diego como "dulce, amoroso y excepcional"

Tres de las hermanas de Maradona, Claudia, Rita y Ana María, en el bar Lo de Diego. (Foto: Nacho Sánchez)

El mundo lo recuerda

, tres de sus hermanas, recordaron al astro como una persona "dulce, amorosa y excepcional", al cumplirse este lunes el 63° aniversario de su nacimiento, que celebraron en elubicado en el paseo turístico Caminito, en el barrio porteño de La Boca.Convocadas por los propietarios del lugar temático maradoniano, donde se descubrió una tercera estatua del "Diez", la familia Maradona experimentó una jornada de "sensaciones encontradas" por"Por un lado siento tristeza de no tenerlo acá, pero por el otro, alegría por comprobar que lo siguen recordando con amor. Eso sin dudas que es un orgullo para mí y toda la familia", contó a Télam"Es un día triste pero siempre lo recordamos como alegría,", expresó Ana María. "Era una persona excepcional, divina, por mi parte lo voy a recordar con amor toda mi vida", coincidió Rita, apodada "Kity", que también dialogó con esta agencia., quien luego rememoró los encuentros familiares por el cumpleaños del astro. "Le encantaba festejar, siempre lo hacía con alegría. Cada cumpleaños de Diego era único. Me acuerdo que le gustaba mucho comer sandwichs de miga", apuntó."Él fue el primer varón después de cuatro mujeres y cuando cumplió un año mi mamá le hizo la torta. Creo que Diego era su preferido, ella y Diego se entendían con sólo mirarse", aseguró "Kity"."En cada cumpleaños nos reuníamos, nos gustaba estar todos juntos, bailábamos y comíamos.El cumpleaños de Maradona generó numerosas evocaciones, especialmente en las redes sociales, donde la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y figuras nacionales e internacionales del ambiente le dejaron un mensaje a la leyenda campeona del mundo.Desde la cuenta oficial de la Copa Mundial, la entidad con sede en Zúrich le dedicó un video homenaje que vincula su condición de emblema en México '86 con imágenes de la última consagración en Qatar 2022 bajo la capitanía de Lionel Messi.y expresando un anhelo: "Yo sé cómo es, es hermosa. Ojalá que los próximos jugadores argentinos que vengan sepan cuánto pesa la Copa". De inmediato, se suceden los festejos del equipo argentino en el estadio de Lusail, el pasado 18 de diciembre, con Messi alzando la Copa Mundial entre sus compañeros."Y el sueño de Maradona se cumplió... ¡Feliz cumple Diego!", le dedicó la FIFA en su posteo complementado con las tres estrellas conseguidas por la "Albiceleste" en la historia.La familia de Maradona y sus excompañeros en el fútbol también se sumaron al recuerdo del astro fallecido el 25 de noviembre de 2020, quien este lunes hubiera cumplido 63 años.Todos lo que te amamos y extrañamos vamos a mirar al cielo. Seguramente ahí te vamos a encontrar", fue el mensaje publicado en el Instagram oficial de la leyenda, cuenta administrada por sus hijos."¡Cómo se te extraña amigo! Único, irrepetible y con un corazón inmenso. Ya nos veremos...", escribió Claudio Caniggia, su inseparable socio en el seleccionado argentino y Boca Juniors.También lo evocaron campeones del mundo en México '86 como Nery Pumpido, Ricardo Giusti, Héctor Enrique y Jorge Burruchaga; otros excompañeros en la Selección como Gabriel Calderón, Daniel Valencia y algunos de sus dirigidos en el Mundial Sudáfrica 2010 (Maximiliano Rodríguez y Martín Palermo).Las cuentas oficiales de la Selección Argentina, Argentinos Juniors, Boca Juniors, Newell's Old Boys de Rosario, Gimnasia y Esgrima La Plata y Napoli de Italia dedicaron posteos en su memoria, como también otros personales del ambiente del fútbol como los brasileños Ricardo Rocha y Rivelino, Ángel Clemente Rojas, Claudio "Turco" García, Daniel Osvaldo y Maximiliano López.