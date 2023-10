Habilitaron todos los andenes para el ingreso de trenes a la estación Retiro del Mitre

Los nuevos andenes de Retiro VER VIDEO

Las tareas abarcaron 85.000 metros cuadrados de superficie, 8 kilómetros de vías nuevas con durmientes de hormigón, 2,5 kilómetros de vía sobre placa, 54 aparatos de vía nuevos, 11 nuevos paragolpes dinámicos, 15 kilómetros de cables nuevos y la renovación de 9000 metros del tercer riel.

El sector del Ferrocarrill Mitre, renovado en plenitud. (Foto: Lara Sartor)

Las obras en los andenes de Retiro son las primeras en más de un siglo. (Foto: Lara Sartor)

La obra fue dividida en dos etapas. En el primer tramo se intervinieron las vías pertenecientes a los andenes 5, 6, 7 y 8; y en el segundo tramo se trabajó sobre los andenes 1, 2, 3 y 4, que fueron vueltos a habilitar este lunes.

Martínn Marinucci, presidente de Trenes Argentinos. (Foto: Lara Sartor)

La habilitación ocurrida este lunes para el ingreso de formaciones en los andenes 1 a 4 de la estación Retiro de la Línea Mitre, dio por concluida la renovación total de la parrilla de ingreso de trenes, concretando una obra en una estructura sobre la cual no se intervenía desde hace más de 100 años.En total,, según dijo a Télam el presidente de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, Martín Marinucci.Además, comprende un sistema de señalamiento de última generación y nueva señalización LED., dado que la parrilla de vías fue construida en el año 1915 y desde ese momento nunca había sido intervenida de manera integral por lo que su funcionamiento era deficiente y su estado provocaba demoras en el recorrido de las formaciones y cancelaciones recurrentes.La tarea forma parte del Plan de Modernización del Transporte Ferroviario, impulsado por la cartera a cargo del ministro Diego Giuliano., de cumplimiento de palabra, de ver como con el esfuerzo de todos los trabajadores y trabajadoras, una obra que estaba prevista inaugurar en diciembre del 2024, la estamos terminando en octubre del 2023”, sostuvo Marinucci.Agregó quepara los usuarios durante mucho tiempo, es parte de lo que nos comprometimos al inicio de la gestión, que no es solamente extender los servicios ferroviarios en el interior del país, de avanzar con los trenes de larga distancia y cercanía, sino también con dar seguridad y eficiencia a una estación tan importante como Retiro”., con la nueva señalización con un sistema de los más modernos, como se utiliza en los mejores países del mundo, con una placa de hormigón bajo los rieles, con los ocho andenes electrificados operativos”, puntualizó y añadió que la obra “posibilita instrumentar mayores frecuencias, en la disminución del tiempo de viaje”.Momentáneamente, los trenes del ramal Bartolomé Mitre continuarán funcionando con servicio limitado hasta la estación Belgrano R -opera acortado desde mayo de 2021-, pero el servicio sería restablecido en toda su extensión desde la semana que viene.La renovación de la parrilla, una obra largamente demorada, se complementa con otros proyectos de importancia para la línea Mitre, tales como-cuyo comienzo es inminente- y la electrificación y renovación del tramo Victoria-El Talar -ya licitada-, así como de otras iniciativas próximas a licitarse.“Seguimos avanzando con la posibilidad de un crédito del Banco Mundial para poder renovar la vía hasta Tigre y seguiremos avanzando a partir del 10 de diciembre, con Sergio Massa como presidente de la Nación, con las inversiones, con mayor calidad en el servicio ferroviario para cada ciudad del interior del país”, detalló Marinucci.Explicó que“Esto es parte de un plan de renovación ferroviaria que venimos llevando adelante desde hace más de tres años, que incluye trenes de cercanías en distintas provincias”, concluyó.Los trabajos fueron posibles gracias a un crédito del Banco Mundial y la renovación de la parrilla de vías de Retiro Mitre comenzó a gestarse hace casi una década con la elaboración de la documentación para realizar la obra en 2014, pero el llamado a licitación se concretó recién a fines de 2016., pero los trabajos comenzaron recién en el verano de 2019. Sin embargo, las tareas se frenaron a los pocos meses ante la falta de fondos para concretar la obra, ya que se ejecutaba con presupuesto corriente y no tenía financiamiento asegurado.Esta situación cambió notablemente luego de que en 2020 la actual gestión obtuviera el citado préstamo del Banco Mundial para la modernización de la línea, lo que permitió que el proyecto ganara velocidad gracias al financiamiento constante.