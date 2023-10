El plan económico de Milei es un "plagio" de Martínez de Hoz y Cavallo

El economista, quien analizó las iniciativas propuestas por Milei, advirtió que, además de abrevar en gestiones "de un pasado que demostró ser muy costoso para Argentina", incurre en errores teóricos y no explica los alcances de las medidas

"Es un copy-paste de un pasado que demostró ser muy costoso para Argentina, por el daño social que generó y por la deuda que heredó a las generaciones y gobiernos posteriores" Guillermo Oglietti

Lo peor de varios mundos

Las propuestas "originales"

El plan económico del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA),, es en su mayor parte "un plagio" de los implementados en las gestiones de la dictadura cívico militar dey los gobiernos dei, con "sólo tres propuestas que pueden ser consideradas propias", como la dolarización y supresión del Banco Central, la eliminación de la Coparticipación Federal de Impuestos y los cupones educativos, señaló en un documento el subdirector del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag),El economista, quien analizó las iniciativas propuestas por Milei en su plan, advirtió que, además de abrevar en gestiones "de un pasado que demostró ser muy costoso para Argentina", incurre en errores teóricos y no explica los alcances de las medidas.En ese sentido,y la dey en consecuencia puede derivar en "conflictos regionales y hasta secesionismo"., sostuvo Oglietti en la conclusión de su trabajo, en el que aseguró que la propuesta del candidato libertario "es un copy-paste de un pasado que demostró ser muy costoso para Argentina, por el daño social que generó y por la deuda que heredó a las generaciones y gobiernos posteriores".Luego de descartar el análisis de propuestas generales "a las que ningún candidato podría rechazar u oponerse" como "fomento a las inversiones privadas", ya que nadie propondría lo contrario,Al respecto, llegó a la conclusión que "el programa económico de Mileidurante las presidencias de Menem y Fernando De la Rúa, en, y"a poca distancia,"Sólo tres propuestas son originales de Milei, es decir, no tienen antecedentes en alguno de los otros tres gobiernos:", indicó Oglietti., si se tiene en cuenta que "los primeros bancos centrales datan del 1600".Asimismo, cuestionó también a Milei por sostener que el origen del dinero fue en reemplazo del trueque cuando, aseveró, "nació como un instrumento de crédito" y ya existía su curso forzoso "desde el tiempo del Imperio Romano".: "es un modelo pésimo en el que un kilo de carne cuesta $ 20.000 y es un bien de lujo para la mayoría", puso como ejemplo, además de recordar que cuando el ex presidente Rafael Correa tuvo un conflicto con Estados Unidos por la continuidad de una base militar, "no se pudieron renovar los billetes deteriorados" por la negativa de la Reserva Federal.Respecto al cuestionamiento por la dificultad de dolarizar sin la suficiente cantidad de dólares, Oglietti recurrió a la conocida comparación del economista Carlos Melconian para decir queEn ese sentido, dijo que la dolarización, por la constante importación de billetes que "como no van a circular en Estados Unidos, a la Reserva Federal no le va a representar inflación"."La Argentina va a pasar a tener una deuda permanente, ya que Estados Unidos, con sólo emitir un papel, la tendrá sujeta a sus intereses políticos", alertó.porque "no se alentará la redistribución regional y cada provincia tendrá que arreglarse con lo suyo"."En el modelo anterior a 1935 no había impuesto a las Ganancias y el Estado Nacional se financiaba básicamente con recursos aduaneros", reseñó, al tiempo que manifestó que con la eliminación de la Coparticipación, "las provincias ricas serán cada vez más ricas y las pobres cada vez más pobres, con el resultado de más pobres, más migraciones internas, conflictos regionales y secesionismo".De todos modos,porque "no hay detalles de esta propuesta para analizar, ni una sola pista que permita ver cómo pretende lograr el imposible de, por un lado, incumplir la Constitución de 1994, que mandó a sancionar una nueva ley, y a la vez, lograr el consenso con todas las provincias para hacerlo".En cuanto a losy por ende "no le permitirán el acceso de las familias de bajos ingresos a la escuela privada y encarecerán el servicio para las familias de ingresos medio, las principales damnificadas".