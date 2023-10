Carta de Montiel desde la cárcel: "Jamás fui violento con una mujer, sólo con CFK"

Montiel aludió a un escrito presentado el 26 de septiembre pasado por Uliarte, en el cual la joven detenida lo vinculó con la agrupación Revolución Federal. Foto: Leo Vaca.

El detenido por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Sabag Montiel, envió una nueva carta a la Justicia desde la cárcel para salir al cruce de manifestaciones de su exnovia Brenda Uliarte, también presa por el atentado., dice el manuscrito que el acusado hizo llegar desde la cárcel de Ezeiza a los tribunales federales de Retiro y que fue remitido al Tribunal Oral Federal 6, donde, informaron fuentes judicialesEl autor del fallido disparo contra la Vicepresidenta admitió ahora que estuvo en pareja con Uliarte sólo un mes, como sostuvo ella, pero dijo que la joven "miente"."Nadie la conoce y a mí tampoco me conocen", escribió sobre supuestos vínculos con esa agrupación, investigada en otra causa por "incitación a la violencia colectiva" a raíz de violencia en actos en la vía pública y consignas en redes sociales.Sabag Montiel, agregó en la nota manuscrita enviada desde prisión.El acusado escribió además que no conoce a una mujer de nombre Carolina, mencionada por Uliarte como la "secretaria" de "un amigo".En un escrito que presentó como ampliación de su declaración indagatoria,Uliarte aseguró que, según escuchó, Milman buscaba con ello "generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina Kirchner".Además, sostuvo que su entonces novio y principal acusado, Sabag, había señalado Uliarte en relación a Sabag Montiel"Yo no puedo asegurar que a él lo financiaran para que mate a alguien, pero sí en dos oportunidades él me contó que sí financiaban a Revolución Federal", agregó en ese escrito que ahora desmintió Sabag Montiel.Uliarte detalló en ese escrito:Y Carrizo sabe todo esto, pero él va a cubrir a 'Nando', porque no quiere tener quilombo con los de arriba, saben que hay peso pesado".Carrizo es Gabriel Carrizo, el supuesto líder del grupo que vendía copos de nieve y que integraban Uliarte y Sabag Montiel, y tercer detenido en la causa.Los tres detenidos ya fueron enviados a juicio por la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti y están a disposición del TOF6.