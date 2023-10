Dirigentes resaltaron los 40 años ininterrumpidos de democracia en el país

Foto: Archivo Télam

Hoy 30/10 celebramos la elección de 1983, en la que ganó Raúl Alfonsín y significó el retorno de la democracia.

A 40 años de este hito, invitamos a los argentinos a recitar el Preámbulo. Me emocioné hace dos años, imagínense hacerlo hoy que estamos por definir el rumbo del país. pic.twitter.com/J0mGbmfKk3 — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) October 30, 2023

🇦🇷 40 años de Democracia. 40 años de lucha.



Hoy se cumplen 40 años de aquel día en que Raúl Alfonsín fue elegido presidente tras siete años de dictadura militar. Es una fecha muy importante para nuestro país, más aún en este contexto, donde constantemente se pone en duda… pic.twitter.com/6qzTWrNdiP — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) October 30, 2023

Es difícil imaginar una Argentina sin democracia, pero así fueron los días más oscuros de nuestra historia.

A 40 años de las elecciones que le devolvieron al pueblo la esperanza, seguimos defendiéndola y luchando por un futuro mejor. #40AñosDeDemocracia pic.twitter.com/gJIg6He92P — Ayelén Mazzina (@AyelenMazzina) October 30, 2023

Alfonsín fue el símbolo de la recuperación institucional que permitió al pueblo argentino volver a decidir en paz, libertad y soberanía los destinos de la patria.



Con su enorme coraje y firmeza en tiempos difíciles, consolidó la democracia y dejó un legado imborrable para la… pic.twitter.com/FZEnDrECtH — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) October 30, 2023

🗳️El 30 de octubre de 1983 Raúl Alfonsín ganaba las elecciones presidenciales y retornaba la democracia. El próximo 19 de noviembre acudamos a las urnas a votar con esperanza. #40AñosdeDemocracia pic.twitter.com/NQ3HBRpQ74 — Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) October 30, 2023

A 40 años de las elecciones del 30/10/1983, que alumbraron la restauración de la democracia, recordemos esa fecha y la memoria de #RaúlAlfonsín como inspirador de una 🇦🇷 donde el estado de derecho y la vigencia de los DDHH estén acompañados por el desarrollo económico y social. — Roberto Lavagna (@RLavagna) October 30, 2023

Dirigentes de todos los partidos políticos resaltaron este lunes los 40 años ininterrumpidos de democracia en Argentina al cumplirse un nuevo aniversario del triunfo electoral de Raúl Alfonsín, el 30 de octubre de 1983, que puso fin a siete años de dictadura militar en el país."¿Te imaginás una vida sin democracia? ¿Una vida donde no podés escuchar la música que te gusta, elegir los libros que querés leer, donde pensar libremente sea un delito? Después de 40 años es imposible pensarlo. Defendamos los valores de nuestra democracia en cada debate, en cada elección y en cada acto de libertad. Con democracia, todo. Sin democracia, nada", expresó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.El diputado nacional Mario Negri, titular del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, expresó por redes sociales quey lo acompañó con un video en el cual recita el preámbulo de la Constitución, tal como hacía Alfonsín en el cierre de sus actos de campaña."A 40 años de este hito, invitamos a los argentinos a recitar el Preámbulo. Me emocioné hace dos años, imagínense hacerlo hoy que estamos por definir el rumbo del país", subrayó.el gobernador de La Rioja, el peronista Ricardo Quintela, sostuvo que la de este lunes"Argentina sufrió mucho para hoy celebrar 40 años ininterrumpidos de democracia, muchas personas fueron desaparecidas y asesinadas porque lucharon por lo que hoy tenemos", sostuvo el mandatario riojano.Y completó: "Tenemos la esperanza puesta en que el camino que viene de unidad nacional va a permitir seguir construyendo una mejor Patria"."Nos costó mucho recuperar la democracia, por eso cada día tenemos que defenderla y fortalecerla, para garantizar los derechos y el progreso de los pueblos" reclamó el gobernador cordobés y excandidato presidencial, Juan Schiaretti.En tanto, Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), resaltó que Argentina celebra "la recuperación del derecho a elegir a nuestros representantes con el firme compromiso de fortalecer todo lo que implica vivir en democracia y con derechos inalienables como la vida, la libertad de expresión, la igualdad, la identidad y la seguridad"., proclamó la mandataria de Santa Cruz, Alicia Kirchner, al citar un discurso de Alfonsín en el que advertía que "fue muy alto el precio que pagamos por esta democracia como para ir detrás de algún mesianismo facilista".El mandatario santafesino, Omar Perotti, planteó que "seguiremos defendiendo el valor de la democracia que tanto nos costó recuperar".La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, señaló que, añadió.Por su parte, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, destacó que Alfonsín "fue el símbolo de la recuperación institucional que permitió al pueblo argentino volver a decidir en paz, libertad y soberanía los destinos de la patria".Y completó: "Con su enorme coraje y firmeza en tiempos difíciles, consolidó la democracia y dejó un legado imborrable para la construcción del presente y el futuro de la Argentina"., valoró el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa.El exministro de Economía Roberto Lavagna pidió "recordar" el 30 de octubre de 1983 y la "memoria" de Alfonsín comoEl mandatario electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, señaló que Alfonsín fue un "hombre de bien, un ejemplo de dignidad, austeridad y conducta", y valoró que "luchó por la unidad nacional que tanta falta nos hace"."Nuestra democracia celebra 40 años. Aún con deudas, tenemos la certeza de que es el mejor sistema de gobierno posible. Defenderla también es honrar la lucha de quienes dieron la vida para poder elegir modelos de país a través de las urnas. Sigamos cuidándola", sostuvo, por su parte, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.El senador radical Luis Naidenoff valoró al fallecido mandatario como unA su turno, el senador provincial bonaerense Omar Plaini, de origen peronista y titular del gremio de Canillitas, manifestó que "es imposible no recodar" el 30 de octubre de 1983 porque significó "el día que los argentinos volvimos a votar"., sostuvo Plaini.En tanto, el diputado nacional Sergio Palazzo, secretario general del sindicato de bancarios, resaltó la figura de Alfonsín al sostener que "prometió democracia por siempre y lo consiguió"."Fue uno de los grandes presidentes de la historia argentina y quien nos impulsó a muchos a militar en política. Por siempre Raúl, en el corazón de todos los argentinos", finalizó Palazzo., manifestó, por su parte, el diputado del Frente de Todos (FdT) Daniel Arroyo.El diputado del FdT Daniel Gollan sostuvo que "se cumplen hoy 40 años de la elección en la que Alfonsín fue elegido presidente y ese día el pueblo entregó su confianza y se abrazó nuevamente a la democracia. Hoy, más que nunca, necesitamos renovar ese gran paso que dimos en 1983; el 19/11 acompañemos a Sergio Massa", expresó.La asociación Abuelas de Plaza de Mayo, en tanto, publicó en sus redes: