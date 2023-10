Califican a Javier Milei como "el nuevo peón de Macri"

El diputado de Consenso Federal Alejandro 'Topo' Rodríguez definió este lunes al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, comodel expresidente Mauricio Macri., expresó Rodríguez en declaraciones formuladas a Télam Radio.En ese marco, y tras reafirmar su respaldo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, 'Topo' Rodríguez sostuvo, de cara al balotaje del 19 de noviembre próximo,y planteó que "la neutralidad significaría no tener un compromiso con la Argentina".De hecho, señaló que, por ese motivo, tanto él como su compañera de bancada Natalia de la Sota resolvieron apoyar la candidatura de Sergio Massa."La neutralidad significaría no tener un compromiso con la Argentina, especialmente para aquellos que hemos abrazado la vocación pública. Por lo tanto, la decisión que hemos tomado con Natalia de la Sota es que vamos a votar a Massa", remarcó.Reiteró que esta postura la están haciendoy subrayó que ese espacio seguirá siendo "opositor" a Massa.Reiteró que esta postura la están haciendo "desde una fuerza política que no es el oficialismo" y subrayó que ese espacio seguirá siendo "opositor" a Massa.Consultado por las recientes críticas del expresidente Mauricio Macri a la posición de esos legisladores del Interbloque Federal, Rodríguez dijo ser "respetuoso de la opinión de un expresidente"."Con toda humildad, es importante que sepa que votaremos en contra de la apertura comercial unilateral e indiscriminada que impulsa Milei, porque eso destruirá la producción industrial y el trabajo de los argentinos, especialmente de las pymes en todo el país", sostuvo el legislador en declaraciones a Télam.Pero Rodríguez respondió: "No queremos la privatización de la banca pública. Queremos una banca pública rentable, moderna y competitiva, al servicio de la inversión productiva y la creación de empleo en el federalismo productivo. No queremos que se entregue la banca pública a los pulpos de la banca trasnacional"."No se trata de rosca ni de miopía", dijo y agregó: "Es Macri el rey de la rosca. En una trasnoche opaca lo llevó a Milei a su casa, lo puso en caja, le metió a cinco amigos del PRO para que lo controlen y rompió en mil pedazos su propia alianza política. Rosquero viejo y sin límites".Este domingo, en su cuenta de la red social X, De la Sota sostuvo que "ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente" y que "las ideas que propone LLA no la representan".