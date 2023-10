Carlotto destacó el valor de la democracia y, sin nombrarlo, dijo que Milei "es una farsa"

Foto: Víctor Carreira

Foto: X Kicillof

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, expresó este lunes su "gran emoción" al cumplirse 40 años de las elecciones que permitieron el regreso a la democracia, un retorno que consideró "un triunfo y una alegría" ante "una lucha que no era tan fácil"., refirió Carlotto en declaraciones a El Destape Radio, al conmemorarse hoy 40 años desde los comicios del 30 de octubre de 1983.Carlotto recordó los "años de lucha" junto a las Abuelas de Plaza de Mayo, y dijo que aprendieron "una de otra a hacer un camino que no nos imaginábamos que iba a ser eterno"., reflexionó la titular de Abuelas.Al ser consultada por el balotaje del próximo 19 de noviembre entre los candidatos presidenciales Sergio Massa (UxP) y Javier Milei (LLA), Carlotto respondió que vive el proceso electoral "con mucha esperanza"."Volver a votar y pensar que la Patria está buscando buenas personas para que la dirija, y ya sabemos, no son muchas las que hay", advirtió.Carlotto hizo referencia al candidato libertario sin nombrarlo y opinó que "no tiene ninguna condición para ser presidente" sino que esLa presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo reiteró la importancia de "pensar bien" y "hablar sobre todo con los jóvenes que lo siguen" y aún así se mostró expectante: "Creo que vamos a ganar los buenos y con mucha esperanza de volver a votar".En vísperas de este 40° aniversario, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo envió el fin de semana una carta a la empresa Google para alertar sobre "la preponderancia de contenido que niega o minimiza la dictadura militar y los crímenes cometidos" durante ese período, a raíz de un informe mencionado por el diario Página 12.señaló la carta firmada por Carlotto y dirigida a las autoridades de Google Argentina.En esa carta, la institución liderada por Carlotto recordó que la dictadura militar dejó "un legado de dolor y sufrimiento inmenso, costando la vida de más de 30.000 argentinos, uno de los mayores crímenes de lesa humanidad en nuestra historia", y que "dejó heridas profundas en toda la sociedad argentina".Por ello, señalaron como un deber el "recordar y honrar a las víctimas" y luchar para que "nunca más se repita una tragedia similar" en el país.La Asociación puso como ejemplo a Alemania, donde Google y YouTube, señaló, "han tomado medidas para prohibir contenido de este tipo en sus reglas de uso (como el contenido que niega o minimiza el Holocausto), reconociendo la importancia de no permitir que se difundan falsedades sobre eventos históricos tan trascendentales y dolorosos"."Entendemos que la libertad de expresión es un principio fundamental, pero también creemos que existe una responsabilidad ética en el alojamiento, difusión y recomendación algorítmica de la información, especialmente cuando se trata de eventos tan sensibles como la dictadura militar en Argentina", remarcó la asociación.En esa línea, Abuelas de Plaza de Mayo cuestionóInstó además a la compañía a "tomar medidas similares" a las de otros países en lo que refiere a "la interpretación y aplicación de sus propias reglas" para "prevenir la propagación de contenido que niega los crímenes de la dictadura cívico militar en Argentina".