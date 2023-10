Platense y Newell's empataron sin goles en Vicente López

Foto: Maximiliano Luna.

, de Rosario,Desde el comienzo del encuentro fue un partido muy táctico, en donde por momentos las emociones se ausentaban y fue una primera parte bastante aburrida.Durante toda la primera etapa el equipo de Gabriel Heinze fue superior y tuvo más la pelota que el equipo de Vicente López, pero no pudo pasar esa supremacía con el balón a goles.Por su parte, el conjunto de Martin Palermo no pudo hacerse fuerte de local y sufrió bastante los ataques del equipo Rosarino, en los cuales su arquero Ramiro Macagno tuvo una gran labor en los primeros 45 minutos para mantener el arco del “Calamar” en cero.Bajo la atenta mirada del ex futbolista, David Trezeguet -debutó como jugador profesional en Platense en 1993- desde la tribuna del Estadio Ciudad de Vicente López dio inicio el complemento del cotejo, que lo tuvo al “Calamar” más activo que en el primer tiempo y de a poco fue acercándose al arco de Lucas Hoyos, pero seguía siendo un partido con ausencia de emociones.Con el correr de los minutos, el partido volvía a tener la misma sintonía del primer tiempo, ambos equipos con situaciones escasas de gol pero muy erráticos a la hora de definir.Un partido chato, que el empate es el resultado lógico por el desarrollo de los noventa minutos.En el final del encuentro, la “Lepra” tuvo una clara oportunidad para ponerse en ventaja pero no pudo concentrar y en la jugada posterior, el “Calamar” generó otra chance directa para ganar el partido, pero Maximiliano Zalazar remató por encima del travesaño del arco de Hoyos y el encuentro terminó empatado sin goles.Pese a empatar, Platense (16) quedó cuarto en la zona A y se estaría clasificando a los Playoffs, por su parte, Newell's quedó quinto con 15 unidades.Ambos equipos tienen 50 puntos en la Tabla General y están 4 de la Zona de Copas.En la próxima fecha, Platense visitará a Godoy Cruz en Mendoza, mientras que, Newells recibirá a Sarmiento (J) en Rosario.: Ramiro Macagno, Raúl Lozano, Ignacio Vázquez, Gastón Suso y Juan José Infante; Franco Díaz y Leonel Picco; Nicolás Castro, Sasha Marcich y Ciro Rius; y Ronaldo Martínez. DT: Martín Palermo.: Lucas Hoyos, Armando Méndez, Ian Glavinovich, Guillermo Ortiz y Ángelo Martino; Iván Gómez, Juan Sebastián Sforza y Guillermo Balzi; Francisco González, Jorge Recalde y Brian Aguirre. DT: Gabriel Heinze.Cambios en el segundo tiempo: 13m. Luciano Ferreyra por Sasha Marcich (P) y Lucas Ocampo por Nicolás Castro (P); 14m. Cristian Ferreira por Guillermo Balzi (N) y Augusto Schott por Armando Méndez (N); 27m. Maximiliano Zalazar por Ciro Rius (P); 30m. Guillermo May por Francisco González (N) y Ramiro Sordo por Jorge Recalde (N); 34m. Nicolás Servetto por Ronaldo Martínez (P) y Iván Rossi por Leonel Picco (P); y 39m. Giovani Chiaverano por Brian Aguirre (N).Amonestados: Luciano Ferreyra y Lucas Ocampo (P).Estadio: Estadio Ciudad de Vicente López.Árbitro: Sebastián Martínez.VAR: Lucas Novelli.