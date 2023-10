Macri tildó a Morales y Lousteau de "perdedores" que no se "modernizaron"

Macri volvió a criticar a la dirigencia radical. Foto: Eliana Obregón

Morales y Lousteau en el centro de las criticas de Macri. Foto: Víctor Carreira

El exmandatario Mauricio Macri apuntó este domingo por la noche contra un sector del radicalismo que se mostró "neutral" de cara al balotaje, a quienes calificó de "perdedores", y afirmó que fue "malo" que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, "haya tomado la presidencia" de la UCR.El senador Martínen una entrevista para el canal televisivo LN+.El exmandatario respondió de esta forma a las declaraciones que ambos dirigentes radicales pronunciaron esta semana respecto de la posición que tomarán para el balotaje del 19 de noviembre, donde indicaron que no acompañaran al libertario Javier Milei ni al ministro de Economía, Sergio Massa.Y recordó que el expresidente radicalAdemás,, que también fueron valorados por Milei por contraposición a Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín.Respecto del apoyo al candidato libertario en la segunda vuelta, marcó: "Yo no adherí a Javier Milei sino que entendemos cómo funciona un"Con Milei tenemos todas las incertidumbres, no lo conocemos, nunca gobernó,sobre el actual diputado nacional aunque subrayó que "es una incógnita".El expresidente ratificó que "mi candidata era Patricia (Bullrich), jugué todo lo que tenía para que ella ganara"."Nos perjudicó no elegir a dedo un candidato, eso nos desgastó. Especialmente porque una de la propuestas era más vista como de continuidad", señaló sobre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.Y afirmó que "esta visión de la cual hablaba Horacio mucha gente lo vio como un continuismo. Eso debilitó y le dio lugar más amplio a Javier Milei para expresar su propuesta radical de cambio".