Independiente Rivadavia derrotó en el alargue a Almirante Brown en la final y ascendió a Primera

El equipo de Independiente Rivadavia, campeón de la Primera Nacional / Foto Laura Lescano.

Independiente Rivadavia ascendió este domingo a la Liga Profesional y junto a Godoy Cruz serán desde el año próximo los dos equipos mendocinos en la primera división del fútbol argentino tras superar este domingo 2 a 0 en tiempo suplementario a Almirante Brown, de Isidro Casanova y adjudicarse así el torneo de la Primera Nacional.Los goles de Brian Sánchez a los 10 minutos y de Victorio Ramis cuatro después, ambos en el segundo tiempo agregado, le dieron el triunfo a los mendocinos en el juego disputado ante más de 30.000 espectadores en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.La "Lepra" mendocina jugará por primera vez en la máxima categoría del Fútbol Argentino, aunque ya fue partícipe de los viejos torneos Nacionales en seis oportunidades (1968, 1973, 1977, 1979, 1980 y 1982).Mientras que los de Isidro Casanova se incorporarán a la segunda ronda del Reducido por una nueva chance de ascenso. En esa instancia, se enfrentará con Ferro Carril Oeste, que el sábado eliminó a Agropecuario en Carlos Casares.De arranque se paró mejor el equipo de Alfredo Berti, porque se animó a manejar el balón en campo rival, y aunque sin llevar real peligro al arco de enfrente se hizo fuerte en el medio con la presencia Franco Romero en la recuperación, y Alejo Distaulo en la distribución.A los de Isidro Casanova, en tanto, la salida se les hacía complicada cuando apostaban al control del balón, por lo que apostaron a envíos largos buscando a Martín Batallini, pero esos intentos no fueron prósperos en la parte inicial.Pero fueron los de Darío Franco los que tuvieron la primera chance clara en la calurosa tarde de Córdoba, y fue a los 24 minutos cuando el lateral izquierdo Jonathan Zacaría incursionó en el área rival, sacó un tiro rasante que cruzó todo el arco y no pudo empujar Nazareno Bazán, entrando sin marca por la franja derecha.Y más tarde fue el volante Mariano Santiago quien tuvo una buena oportunidad, pero el arquero del conjunto mendocino, el experimentado Maximiliano Gagliardo, sacó al córner con una buena estirada.Tras ese par de acciones de "La Fragata" se emparejó el desarrollo, llegó el corte para hidratarse a la media hora de juego dispuesto por el árbitro Nicolás Ramírez, de buena tarea, y el juego entró en un bache, muy cortado y disputado en el medio.Parecía que las energías caían esperando el entretiempo, pero Almirante lo volvió a buscar y exigió nuevamente en dos oportunidades a Gagliardo, que respondió bien ante los tiros de larga distancia de Bazán y de Marcos Enrique, que exigieron al número 1 de los mendocinos.El complemento volvió a tener de arranque la dinámica de los minutos iniciales del partido, aunque ahora el equipo de Isidro Casanova es el que se paró más arriba en el campo, sintiendo que podía lastimar llegando con pelota dominada.Eso le dio la posibilidad a los mendocinos de salir de contra, y por esa vía tuvieron una opción concreta con la subida del lateral Juan Elordi, pero no supo definir cuando quedó cara a cara con Ramiro Martínez, a los 5 minutos.Tras ese vértigo en el arranque, el juego se fue apagando de a poco nuevamente, con el nerviosismo apoderándose de los protagonistas, misma sensación que bajaba de las tribunas, ante tan trascendente momento del partido y la temporada.Y así se fueron los primeros 90 minutos, con Independiente ejerciendo mayor presión sobre el final, pero sin grandes situaciones en el arco rival, con solo algunos remates de media distancia, sin tanta dificultad.Todo debía resolverse entonces en tiempo agregado, y en ese segmento suplementario volvió a tomar la posta de arranque el conjunto cuyano, y lo tuvo a los 6 minutos Ezequiel Ham, que estrelló en el travesaño un tiro libre, que a él mismo le habían cometido.En el segundo periodo de ese agregado seguía el conjunto de Mendoza con un leve dominio, presionando bien arriba, y de esa manera pudo abrir la llave al ascenso con el tanto de Brian Sánchez, que pescó un rebote en el área chica para poner arriba a los suyos.Sobre el final aumentó el cordobés Victorio Ramis para la "Lepra", mientras se desataba la locura de los hinchas en la popular Artime y en la platea Gasparini.Lentamente se comenzaron a retirar los simpatizantes de Almirante, alentando a sus jugadores, sabiendo que realizaron una gran campaña y que aún siguen con chances de subir a la máxima categoría.Mientras que en Mendoza celebran el mejor momento de la historia del fútbol provincial, con Independiente Rivadavia llegando a primera división y Godoy Cruz en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2024.