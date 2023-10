Mujeres con VIH advirtieron que un avance de Milei hará retroceder sus derechos

Foto Ilustrativa.

Mariana Iacono / Foto: captura Zoom.

La Comunidad de Mujeres Argentinas con VIH (ICW Argentina) señaló que se encuentran ende cara al balotaje del próximo 19 de noviembre y remarcó que si avanza la ultraderecha representada por el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei y su socio Mauricio Macri, "retroceden nuestros derechos"."Para que no avance la ultraderecha, representada por Milei y su socio Macri, en la instancia de balotaje", dijeron a través de un comunicado titulado "Con Milei no hay ley".Recordaron que durante "más de ocho años" lucharon "por tener una Nueva Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y subrayaron: "En diálogo con Télam, la coordinadora nacional de ICW Argentina,, "un diputado que no votó la ley de VIHpara las personas con VIH"."Estamos en alerta y en repudio a su candidatura y en un llamado de votación a Sergio Tomás Massa, debido a que es supergrave si llegara a pasar algo quepara más de 130.000 personas con VIH y más de 45.000 mujeres con VIH en todo el país".En el texto, también cuestionaron la decisión de Macri sobre el Ministerio de Salud "que fue degradado a secretaría y desfinanciado" y destacaron que "recién en el año 2021"negando la realidad de las personas con VIH".Asimismo, hicieron hincapié en que saben "cuál es el modelo de país que queremos y él respeta y promueve nuestros derechos humanos, sexuales y reproductivos" y "no podemos permitir retroceder en derechos fundamentales para las mujeres y personas con VIH, ni tener que volver a las calles a velar por nuestra salud"."Necesitamos la conciencia de todos los colectivos que nos sentimos en riesgo y de toda la sociedad en su conjunto", afirmaron.