Con Molina y De Paul como titulares, Atlético Madrid ganó y alcanzó el tercer lugar

Napoli y Milan empataron en el estadio Diego Armando Maradona

Napoli y Milán empataron 2 a 2 por la fecha 10 de la Serie A de Italia en el estadio Diego Armando Maradona.



En el "Rossonero", el francés Olivier Giroud (22m. PT y 31m. PT) marcó un doblete que había puesto a su equipo por 2 a 0 en la primera mitad.



En la segunda parte, los italianos Matteo Politano (5m. ST) y Giacomo Raspadori (18m. PT) empataron el partido para el local.



Sobre el final del partido, el brasileño Natan se fue expulsado en el Napoli por doble amarilla.



El defensor argentino de 21 años, Marco Pellegrino (ex Platense) debutó en el Milán cuando ingresó en el complemento, mientras que, su compatriota Luka Romero (ex Mallorca, de España) también ingresó en la segunda parte.



En el Napoli, el delantero Giovanni Simeone (ex River Plate) ingresó para disputar toda la segunda mitad del encuentro.



Con el empate, Milán no pudo alcanzar la cima del campeonato al Inter, que tiene 25 puntos y quedó tercero con 22, un puesto más abajo está el Napoli con 18 unidades.



= Fecha 10 =



-Viernes:

Genoa 1 - Salernitana 0.



-Sábado-

Sassuolo 1 - Bologna 1, Lecce 0 - Torino 1 y Juventus 1 - Hellas Verona 1.



-Domingo-

Cagliari 4 - Frosinone 3; Monza 1 - Udinese 1; Inter 1 - Roma 0 y Nápoli 2 - Milán 2.



-Lunes-

Empoli - Atalanta a las 14.30 horas y Lazio - Fiorentina a las 16.45.



= Posiciones =



Inter con 25 puntos; Juventus 23; Milan 22; Nápoli 18; Fiorentina 17; Atalanta 16; Bologna 15; Roma 14; Lazio, Monza y Lecce 13; Frosinone y Torino 12; Genoa y Sassuolo 11; Hellas Verona 8; Empoli y Udinese 7; 6 Cagliari y Salernitana 4.