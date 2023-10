Naidenoff: "Milei todos los días mea en la cara al radicalismo"

Luis Naidenoff anunció que no votará a ninguno de los candidatos el 19 de noviembre / Foto Archivo.

El senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC)y consideró que su espacio quedó afuera del balotaje por las "discusiones internas" entre los referentes de la alianza., aseveró el senador radical, que no logró la reelección, en diálogo con Radio Rivadavia.Naidenoff acusó al libertario dey señaló que "muchos radicales lo votaron para sacar al kirchnerismo".Sobre la performance de JxC, que quedó tercero en las elecciones generales y fuera del balotaje, indicó quedentro de ese espacio."Durante un año y pico, JxC se dedicó a la discusión interna con la creencia de que con los liderazgos y los proyectos se solucionaba todo y que la elección era un trámite, pero la gente no nos perdonó el nivel de confrontación interna y eso se vio en los resultados", aseveró.A su vez,en la segunda vuelta pocos días después de la elección."Respeto la decisión personal de la candidata pero lo que correspondía era que primero las fuerzas de JxC se expidan", señaló Naidenoff y agregó quePor último, en consulta sobre a qué candidato apoyaría en el balotaje, indicó: "Yo a (el candidato de Unión por la Patria, Sergio) Massa no lo voto, pero tampoco voy a acompañar a quien expulsa al radicalismo como Milei".