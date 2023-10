El City de Julián Álvarez se quedó con el clásico de Manchester ante el United

Julián Álvarez festeja con Erling Haaland.

El resto de la fecha

Resumen de la 10ma. fecha

Posiciones

Manchester City, con el campeón del mundo Julián Álvarez de titular, se quedó este domingo conen el estadio Old Trafford.Un doblete, el primero de tiro penal, del noruego Erling Haaland, el goleador de la Premier League con 11 goles en diez fechas, y Phil Foden le dieron la victoria al equipo del español Josep "Pep" Guardiola.Julián Álvarez fue titular, salió reemplazado a tres minutos del final y completó una buena actuación en su cuarto derbi pero el primero desde el inicio.Por su lado,y siete después, Foden sentenció la victoria del "ciudadano" en el mítico Old Trafford queLa apertura del marcador fue con polémica ya que el VAR advirtió un mínimo agarrón de Rasmus Hojlund sobre el español Rodri y el árbitro Paul Tierney cobró el penal que convirtió Haaland.El City ganó cinco de las últimos seis clásicos y se volvió a meter en la pelea por la defensa del título ya que con 24 puntos quedó a dos de Tottenham.En el inicio de la jornada, el arquero del seleccionado argentino Emiliano "Dibu" Martínez convirtió este domingo un involuntario gol en contra en el triunfo de Aston Villa ante Luton por 3-1, como local.Además, Liverpool, con Alexis Mac Allister de titular, derrotó a Nottingham Forest por 3-0, como local.El arquero campeón del mundo cometió un error sobre el final del partido que significó el descuento del equipo visitante.El defensor Ezri Konsa cabeceó para el lado contrario, la pelota pegó en el travesaño y se metió luego de rebotar en la espalda del "Dibu" Martínez, quien se encaminaba a sumar una valla invicta luego de tres partidos.Pese al error sobre el final, Aston Villa sumó un nuevo triunfo (ganó cinco de las últimas seis fechas) y se había metido transitoriamente en zona de clasificación a la Liga de Campeones con 22 puntos pero la posterior victoria de Manchester City lo bajó al quinto puesto.Además, el equipo del "Dibu" está en competencia en la Conference League donde el pasado jueves goleó a Az Alkmaar por 4-1 en Países Bajos.En simultáneo, Liverpool, con Alexis Mac Allister, derrotó a Nottingham Forest por 3-0 en Anfield.Luego del primer gol del portugués Diogo Jota se produjo un momento emotivo en el estadio ya que el jugador se acercó al banco de suplentes y alzó la camiseta de Luis Díaz.El colombiano quedó afuera del partido ya que sus padres sufrieron un secuestro en el departamento de La Guajira.Mac Allister disputó todo el partido y recibió su cuarta tarjeta amarilla de la temporada.Nicolás Domínguez jugó desde el inicio para el equipo visitante y también fue amonestado. Gonzalo Montiel sigue lesionado y no fue convocado.Liverpool subió al cuarto puesto con 23 puntos, a tres del líder Tottenham.Viernes: Crystal Palace 1-Tottenham Hotspur 2.Sábado: Chelsea 0-Brentford 1; Arsenal 5-Sheffield United 0; Bournemouth 2- Burnley 1; Wolverhampton 2- Newcastle 2.Domingo: West Ham 0- Everton 1; Aston Villa 3- Luton Town 1; Brighton (entró Facundo Buonanotte) 1-Fulham 1; Liverpool 3- Nottingham Forest 0; Manchester United 0-Manchester City 3.Tottenham 26 puntos; Arsenal y Manchester City 24; Liverpool 23; Aston Villa 22; Newcastle y Brighton 17; Manchester United 15; West Ham 14; Brentford 13; Chelsea, Wolverhampton, Crystal Palace y Fulham 12; Nottingham y Everton 10; Bournemouth 6; Luton 5; Burnley 4; Sheffield 1.