"Mis discos hablan de amor, sensualidad, entrega, libertad, filosofía y ciencia"

La artista irlandesa, quien supo ser la voz del influyente grupo Moloko y continúa desde hace dos décadas explorando diversos caminos dentro del pop electrónico con su carrera solista, señaló que fue “muy liberador” poder componer y producir su álbumen la intimidad de su casa en Londres y sentenció que todos sus discos giran alrededor de temas comoMurphy aterrizará pronto Buenos Aires para el Primavera Sound: es una de las cabezas del cartel de la primera jornada en el Parque Sarmiento, que ese mismo 25 de noviembre tendrá como cierre a The Cure, y además servirá dos días después uno de los ‘side shows’ del festival en el C Complejo Art Media, junto a los localesAdemás de buenas críticas, “Hit Parade” –su sexta placa, con producción del alemán- logró ubicarse como una de las más escuchadas del año en el Reino Unido, una marca inédita para la artista que supo proyectarse a gran escala mundial con, aquel súper hit de finales de los noventa que patentó junto a Moloko.Desde aquel proyecto, que fundó a mediados de los noventa junto a su expareja el productor, y que le valió su primer salto a la música, es que Róisín sigue “haciendo” y “deshaciendo” sobre márgenes que configura entre la música disco y la electrónica y que contienen dentro su indomable espíritu artístico, el cual se alimenta también de otros universos musicales como el soul, del arte visual y la moda., señaló la cantanteMás allá de esta nueva dimensión en la producción, señala quede los anteriores:, señaló a Télam.En particular, la “visión de Koze es bastante única”, señaló sobre su colaborador, el DJ nacido bajo el nombre de, que guió el proceso de “Hit Parade” desde Hamburgo: “Le di todo para que él pudiera elegir y quedó encantado con recibir en sus oídos lo que directamente salía de mis labios”., completó.-Vengo haciendo la dirección creativa de las tapas de los discos desde hace un largo tiempo. A partir de “Hairless Toys” empecé también con los videos y las visuales de los shows. En este disco no quería volcarme en absoluto hacia una imaginería visual pop superficial. Quería hacer algo poco común, como lo era la música. Hacer algo sobre lo cual te pudieras seguir haciendo preguntas al respecto. Cuando era chica tenía un disco que se llama “Locus Abortion Technician”, de Butthole Surfers, que traía en la tapa un payaso bastante horrendo que tenía cruces en lugar de ojos. Todo el mundo que lo veía en casa se quedaba como pensando qué carajos es esto. Con la portada de “Hit Parade” quise generar esa misma impresión. También porque el álbum tenía un contenido y un sonido al que debía rendirle honores, sabiendo que la música venía de donde venía. Todo parte de un punto de vista artístico.-Empecé buscando en internet para inspirarme. Me la pasé mirando mucho arte hecho con Inteligencia Artificial. Hace unos meses hubo como una explosión de gente que empezó a usar mucho esta tecnología para fines artísticos. Y como alguien que viene del mundo visual, me sentí muy atraída. Me encontré con una artista que hacía esculturas y pinturas y que exhibía en galerías que había empezado a jugar con las IA. Quería meter algunas de sus imágenes y no tener que recrearlas. Así que las compré como quien compra un vestido y las puse en mi disco. En función de esas ilustraciones, hicimos una sesión de fotos para el fotomontaje. Literal, fue como meter un vestido dentro de un sueño retorcido. El disco en sí está como dentro de un multiverso; por eso la imaginería tuvo mucho que ver con un ‘preciso momento’ que a la vez fuese atemporal, al menos todo lo que pudiera serlo.-Ya había grabado el disco antes de mostrárselo a productoras y disqueras. Desde hace muchos años que disfruto de esta gran libertad de poder hacer mis propios discos: recién cuando los termino es que cierro algún tipo de trato. Me resulta la mejor opción para no quedar atascada en algún contrato. Desde el primer disco de Moloko (“Do You Like My Tight Sweater?”, de 1995) hasta “Ruby Blue”, mi primer disco solista, siempre estuve bajo un contrato. Habría sido más conveniente otra cosa si hubiera tenido la opción en ese entonces. Hoy me parece que para artistas como yo, una disquera puede ser una mejor opción que publicarlo de manera independiente, donde todo es más difícil. Yo hoy busco cuál es la mejor opción para cada momento. Tengo una base de fanáticos bastante grande y puedo llegar a ella, entonces no me resultaría tan difícil hacerlo por mi cuenta. Hoy cuento con “Ninja Tune” que tiene gente que está muy enfocada y sabe un montón sobre el streaming y sobre nuevas áreas en las que puedes empujar aún más las cosas. Son muy buenos en eso. Aún así, soy como una artista soñada porque puedo llevar adelante mis propias cosas. La música, los videos, el diseño gráfico, la banda. De alguna forma, soy como de sueños, aunque tal vez en otras no lo sea (risas).-Sí, es mi hijo más joven. Es naturalmente un baterista; tomó lecciones y tiene un timing natural como puedes notar. Eso lo grabamos hace un par de años. Ahora él piensa que suena como un niño pequeño y se avergüenza, pero está reclamando su porcentaje de las regalías. Lo cual es bastante complicado porque no tiene una cuenta bancaria (risas).-Son conciertos aptos para todo público. Depende del tipo de show que hagamos, a veces el concepto es más corto y es más ‘bang-bang’, pero un buen ‘bang-bang’. Cuando hay una hora y media para tocar, el espectro se vuelve más amplio para desarrollar una historia. Pero, bueno, los shows van a tener nuevas canciones y también muchas otras viejas que también me encanta tocar. Las visuales son fantásticas al igual que la iluminación. La banda es un sueño; es lo mejor que tengo. Son geniales y nunca me decepcionan, aunque también son bastante caros (risas).