Una mega exposición de arte inflable llega esta semana a La Rural

La muestra que abre el jueves en La Rural. /Foto: prensa.

Las instalaciones

, una mega exposición de arte inflable que es tendencia en todo el mundo, llega a la Argentina el jueves en el, a tono con una movida en auge bautizada "kidults", que habilita a los adultos a comportarse como niños., desde los parques de diversiones hasta otras muestras como el Balloon Museum, Bubble Planet o la compañía vanguardista japonesa teamLab, que en todos los casos invitan a sumergirse en experiencias visualmente impactantes, lúdicas, que apuestan a estimular todos los sentidos, y sin restricciones de edad., tituló días atrás el periódico inglés The Economist en un artículo que ilustró justamente con una de estas exposiciones de inflables, como la que esta semana llegará a la Argentina, en el que habla de este tipo de propuestas cuya estrategia de marketing apuesta por el "niño interior" del visitante.El éxito de estos espectáculos ha sido probado en distintas ciudades del mundo y la propuesta de Buenos Aires coincide con la misma exposición que por estos días se presenta en la ciudad brasileña de San Pablo, en el conocido Parque Ibirapuera, donde ha convocado tan solo en la primera semana a más de veinte mil personas., entre salas de espejos, esculturas inflables, una piscina gigante -también conocida como "sprinkle pool"- repleta de millones de globos, 35.000 luces leds que cambian de color y la última tecnología de mapping para la sala de proyecciones. Una de las características más importantes de este tipo de iniciativas es que colocan al espectador en el centro. Convierten a cada visitante en protagonista absoluto.Luego de haber traído al país propuestas de entretenimiento como la muestra inmersiva de Vincente van Gogh -también a La Rural-, la exposición de Banksy, "¿Genio o vándalo?", con obras prestadas por coleccionistas, y "Campeones del mundo", para revivir a la selección argentina campeona del mundo, el empresario Daniel Grinbank, a través de la empresa DG Experience,"Desde hace dos años abrimos el área de exhibiciones porque entendimos que es un fenómeno en el área de entretenimiento que convoca cada vez más público y tiene buena receptividad. Es un tipo de experiencia que se caracteriza precisamente por el constante cambio y la superación, incorporando técnicas tecnológicas innovadoras. Hoy esta muestra de arte inflable es la nueva tendencia mundial", afirmó Daniel Grinbank en una entrevista con Télam., una combinación potenciada a lo largo de cada sala que crea diferentes puestas artísticas únicas, con las que busca provocar los sentidos, pero que además implementa las tecnologías más avanzadas de mapping y realidad virtual, con las que apelar a la memoria emotiva de los visitantes."Es una experiencia muy lúdica, a partir de algo tan simple como un globo, un inflable estándar, que es el punto de partida todo lo que se desarrolla en la exposición. Es una experiencia innovadora que tiene antecedentes como el Balloon Museum (el Museo del Globo) que arrancó hace dos años en Italia, después fue a España y ahora está en Nueva York, o Bubble Planet, que está en estos momentos en Bruselas y en Los Ángeles", enumeró Grinbank.A lo largo de este itinerario por las salas,a través de cada uno de estos espacios tematizados, coloridos, de impronta fantástica: "Es la muestra más grande que hemos traído al país", se entusiasmó el empresario sobre la experiencia que acogerá globos de de los más variados tamaños y formas, elementos que "fueron hechos en la misma fábrica que realizó las obras del Balloon Museum", contó."En el caso de esta exposición incorpora además otras tecnologías como las proyecciones para las salas de arte inmersivo, o el tema de la realidad virtual. O sea que se hizo una adaptación para nuestro país que suma tecnologías anteriores. Es la culminación de un montón de experiencias previas", desmenuzó y aclaró que algunas salas apuestan más por lo visual y otras más por lo interactivo, o lo táctil.Cada sala ofrecerá un mundo único y visualmente singular: espacios repletos de esferas, jardines de flores y plantas inmensas, piletas donde zambullirse, lámparas con formas, que mutan de color. "Este piletón gigante será el pelotero más grande de Latinoamérica", apuntó., confirmó Grinbank aunque no quiso adelantar mucho más de los textos de sala. Se sabe, por ejemplo, que habrá un espacio con muchísimos globos aerostáticos, "como en la película UP". Y además, a la hora de colocarse los cascos de realidad virtual, la idea es "sentir que estás volando, viajando por el mundo", detalló sobre la propuesta pensada para todas las edades.Para el responsable de traer esta muestra al país, "hay una tendencia de este tipo de espectáculos que no deja de ser algo familiar, pero que tiene elementos interesantes para un adulto. Es un fenómeno donde compartir el juego con tu hijo y para que vayan adultos sin chicos también. Todos la pasan bien. Y por ahí les daría vergüenza meterse en un pelotero estándar. Y yo creo que muchos se tientan. Bueno, acá van a tener un piletón gigante", detalló sobre la muestra a la que el público podrá acceder por turnos.El fenómeno del "kidadulting", en palabras de Grinbank, tiene que ver con "menos prejuicios pero también con más estrés que vive hoy la sociedad. Más allá de Argentina, es algo que sucede mundialmente. Y creo que hay una necesidad de conectar con divertirse y desenchufar de toda la carga. Y no solo con estas exposiciones, lo veo también cada vez más en los festivales y en los recitales", señaló.Lo cierto es que es palpable a nivel mundial esta tendencia cultural en la que los adultos se embarcan y se involucran en actividades que solían estar asociadas solo a niños y que -según el comunicado de la muestra- la ciencia ha demostrado importantes beneficios en la salud mental., cada uno conectado a su aparato, y este tipo de exposiciones contrarrestan eso. Proponen un disfrute en familia, en comunidad. La gente se siente partícipe de vivir una experiencia. Y esto también tiene que ver con un cambio de cultura post pandemia. Hay determinadas experiencias que no son reemplazables, que una pantalla nunca te va a traducir", opinó el manager de rock.A partir del 2 de noviembre, la muestra se podrá visitar en el Pabellón Frers de La Rural, Avenida Santa Fe 4363, ciudad de Buenos Aires, de 12 a 20 en la semana, y de 11 a 21 los viernes, sábados y domingos.Las entradas se encuentran a la venta a través de La Rural Ticket . Precios para adultos: 7.000 pesos. Menores de 12 años: $4.000.