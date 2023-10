Pietragalla, Madres y el CELS recordaron la cercanía de Villarruel con genocidas

Foto: Archivo Fernando Gens

"Se centraron principalmente en las actividades de inteligencia e interrogatorio mediante la aplicación de tormentos"

Foto: Archivo

Foto: Archivo

El secretario de Derechos Humanos,después de que el excapitán de fragata Jorge "Tigre" Acosta difundiera una carta alineada con la candidatura de Javier Milei para el balotaje.en diálogo con Télam, al tiempo que pidió no olvidar que la candidata a vicepresidenta "es hija de un militar", por Eduardo Marcelo Villarruel, que "tuvo claras responsabilidades en plena dictadura".Además,"Entre abril de 1976 y principios de 1979, ejerció la máxima autoridad dentro de la Unidad de Tareas 3.3.2 en la ESMA, fue jefe de Inteligencia y continuó vinculado a las tareas represivas desplegadas por el GT hasta el fin de la dictadura", dijo.Además,También afirmó que "en el año 1980 Acosta estuvo entre los oficiales del GT enviados al extranjero para continuar con sus acciones de inteligencia. Más precisamente, a él le tocó ir a España", añadió., y en la carta que hizo circular el martes pasado afirma que "no" tiene intención de "interferir" en el balotaje del 19 de noviembre aunque agrega que "se aproxima la hora del conocimiento de la verdad, pero no la que se dice que es la verdad que surgió de juicios manejados por la 'patria socialista", y recomienda la lectura de un escrito de otro genocida con quien comparte cárcel., quien también habría recibido visitas en la prisión de la candidata a vicepresidenta de Milei, según publicó esta semana El Destape., que funciona como un órgano de difusión contrario al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.Allí agrega que no tiene "intención de interferir en el proceso electoral", pero insiste en los postulados de Milei en el sentido de que "existió una Guerra Civil Revolucionaria Terrorista Trotskista en los años '70", y se define como veterano de guerra.Además,al tiempo que sugiere la lectura de uno de los libros de Di Pasquale que habla en ese sentido y también está acusado de delitos de lesa humanidad tanto en la ciudad de La Plata como en Neuquén.Frente a la nueva provocación del exmarino,Y agregó que "ahí está la prueba evidente de cómo se han envalentonado estos genocidas ante sus referentes, sus repudiables referentes, Milei y Villarruel", calificó., puntualizó Almeida tras el resultado de las elecciones del domingo pasado que ubicaron al libertario en un segundo lugar, detrás del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.Les dijo además "al Tigre Acosta y a los que, como él, están pagando con cárcel perpetua por el genocidio que cometieron, que no se ilusionen porque siempre la verdad va a triunfar", al tiempo que lamentó que "estos personajes ensucien la memoria de Alejandro (su hijo) y la de todos nuestros hijos".Del mismo modo,"Formalmente, desde diciembre de 1975 estaba a cargo de la jefatura de Vigilancia y Seguridad de la ESMA, y con el pase al accionar represivo de la escuela fue designado jefe de Inteligencia de la Unidad de Tareas 3.3.2 y en la práctica era la máxima autoridad allí", puntualizó.La coordinadora añadió que, y que "varios sobrevivientes lo han reconocido como uno de los que lideraba la represión, uno de los que decía tener el poder para definir sobre la vida y la muerte de los secuestrados".Incluso "recibió muchas felicitaciones y halagos de sus jefes por su accionar represivo", añadió Hourcade.También lamentó que "recién fue cuestionado por la Armada en democracia cuando salió en fotos con personajes de la farándula", pero señaló que "por su accionar represivo en ese entonces había sido muy halagado"."Su responsabilidad penal se comprobó en numerosos juicios, varios de ellos sobre hechos cometidos dentro de la ESMA, en esa causa y los diferentes tramos que llegaron a juicio oral, y también en el juicio de plan sistemático de apropiación de niños y niñas", enumeró.Hourcade reseñó queAdemás, "en uno de los juicios que se realizó en la causa ESMA se comprobó que el 'Tigre' Acosta era quien sometía sexualmente a algunas víctimas y habilitaba que otros oficiales y en general todo el personal que operaba represivamente allí, pudiera cometer abusos sexuales contra las personas que estaban en ese lugar secuestradas".