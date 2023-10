La Plata, Pinamar y 25 de Mayo esperan el escrutinio definitivo para conocer su intendente

Otras intendencias con resultados "peleados" son Partido de la Costa, General Alvear, Dolores y Villarino. (Foto: Archivo)

El panorama actualizado muestra que de los 135 municipios, 83 quedarán bajo la conducción de UxP, 45 serán dominados por JxC y en cuatro la representación estará en manos de intendentes vecinalistas.

La Plata

Pinamar

25 de Mayo

Otros casos

El escrutinio definitivo de las elecciones generales en la provincia de Buenos Aires revelará en los próximos días el nombre de quién conducirá durante el período 2023-2027 los municipios de, en donde la ajustada diferencia de votos generó incertidumbre y cruces entre los candidatos involucrados en la definición.El mapa partidario bonaerense se reordenó tras los resultados provisorios del escrutinio del pasado domingo 22 de octubre.También las administraciones municipales de Tres Arroyos y Salliqueló estarán en manos de representantes peronistas tras la derrota de los vecinalismos.En tanto, en Zárate, Adolfo Gonzáles Chaves y Tres Lomas UxP perdió y el sillón municipal será ocupado por jefes comunales de JxC.Para los tres restantes, La Plata, Pinamar y 25 de Mayo, será definitorio el recuento de votos que comenzó el pasado miércoles en el Pasaje Dardo Rocha, de la capital bonaerense.Desde el mismo domingo 22 por la noche,, tironean del resultado y se adjudican la victoria en las urnas.Alak se basa en los datos oficiales: con el 97,56% de las urnas escrutadas, obtuvo 856 votos más que Garro (162.268 contra 161.412). A eso agrega los números de 44 mesas que no fueron contabilizadas por el Correo Argentino y que le darían una diferencia de 1.409 sufragios."Los métodos que utiliza Garro para poner en duda la elección y no aceptar la derrota tienen que ver con la mentira sistemática, la campaña sucia y la violencia que aplicó durante todo el proceso electoral", dijo el referente del Frente Amplio Peronista (FAP), Norberto "Chucho" Gómez, en diálogo con Télam. Garro, por su parte, refuta con que, de acuerdo al conteo de sus fiscales partidarios, se impuso en los comicios por 1.496 voluntades., afirmó en rueda de prensa que "hasta que esté el recuento definitivo, no hay certezas" acerca del resultado. "En las 1.805 actas de los fiscales de JxC Julio Garro ganó la elección de La Plata. Entendemos que hay errores involuntarios en todos los recuentos provisorios que después son corregidos en el escrutinio definitivo. Cuando la diferencia es de 10 o 15 puntos, no se toman en cuenta. Pero cuando la diferencia es tan chiquita, sí", graficó.Una situación similar se da en Pinamar, el distrito conducido por el ahora diputado nacional electo(JxC), donde el margen ajustado de los votosEl escrutinio provisorio indica hasta el momento que el candidato oficialista obtuvo el 37,37% (8.069 votos) y el opositor, 37,06% (8.002 votos). Pero,Ibarguren aseguró tener el "100% de los certificados de escrutinio que confirman el resultado, todos firmados por las autoridades de mesas y fiscales"."Sabemos de qué se trata. Sabemos que van a querer embarrar la cancha como sea", señaló el funcionario municipal en sus redes sociales, en las que aseguró estar "tranquilo que la voluntad popular y la justicia están del lado correcto". Desde el espacio UxP, en tanto, desconocen el triunfo del referente del Pro y llaman a "esperar el recuento definitivo".. Es decir, el recuento aún está en curso y tenemos que ser prudentes y responsables", señalaron desde el espacio.Además, aseguraron que se presentarán en La Plata con "las actas de nuestros fiscales para que se cuenten la totalidad de los votos y así saber quién es el intendente de Pinamar".El panorama en 25 de Mayo es similar, aunque con el condimento que al enfrentamiento, se sumó la posición de los referentes de La Libertad Avanzan (LLA) que apuntaron al dirigente opositor.Con el 97,95% de las mesas escrutadas, Eguen alcanzó el 42,36% del respaldo (9.610 votos) y superaría al actual jefe comunal, que logró el 41,67% (9.455 votos).Desde JxC sostienen que alcanzaron 9.761 votos y"El 10 de diciembre seremos gobierno y vamos a trabajar por ellos, pero también por aquellos que no nos votaron", indicaron desde JxC.En UxP, por su parte, plantearon la necesidad de "guardar una respetuosa cautela y esperar a que se expida en forma definitiva la Junta Electoral". Además, señalaron que aportarían "todos los elementos necesarios que colaboren en la búsqueda de legitimar el proceso electoral, dar transparencia a lo actuado, y condenar la manipulación de la voluntad popular y las prácticas y maniobras detectadas por nuestros equipos de trabajo", sostuvieron.El oficialismo afirma que alcanzó, datos que fueron contabilizados en sus actas. También menciona "la enorme cantidad de irregularidades encontradas en 20 mesas en nuestro distrito". En esa línea, señalan que "no se ha respetado la voluntad del votante" y piden la nulidad de varias mesas.Además, comparten la denuncia expresada por los representantes de LLA, quienes apuntaron contra JxC porque aseguran "hubo falsedad ideológica" en el uso de las boletas del candidato presidencial de ese espacio, Javier Milei, al finalizar los comicios pidieron la impugnación de votos por errores de impresiones y enumeraron otras irregularidades por parte de fiscales de JxC.Si bien, los resultados provisorios indicaban que también podría esperarse el escrutinio definitivo para dilucidar quién gobernaría ello cierto es que la definición está cerrada a pesar del ajustado margen de la votación en cada uno de los municipios.En, la victoria fue para el exdiputado y exintendente Juan de Jesús (UxP). El triunfo fue reconocido por su opositor, el presidente del bloque Juntos-UCR, Daniel López, quien por redes sociales agradeció el respaldo y felicitó al ganador del domingo.En, el intendente Ramón Capra (JxC) también festejó la ajustada victoria sobre el presidente del Partido Justicialista local, Bernabé Leinenn, quien también felicitó al ganador, agradeció el acompañamiento y se comprometió a seguir trabajando políticamente.Un escenario similar se vivió en, aunque el derrotado fue el histórico intendente Camilo Etchevarren (JxC), quien reconoció tras el escrutinio provisorio que había quedado en segundo lugar tras Juan Pablo García, quien logró la victoria peronista luego de 16 años.El último distrito en cual la elección fue reñida es, donde el vecinalista Carlos Bevilacqua se impuso por un ajustado margen sobre la representante de JxC, Carolina Aldunate.