Varios ministros del Gobierno, tres gobernadores y un bailarín consagrado ocuparán una banca

Los nuevos legisladores electos asumirán con la administración que surja tras el balotaje del 19 de noviembre,

Ministros y funcionarios

Economistas y sindicalistas

Juntos por el Cambio

Gustavo Bordet entraá a Diputados. /Foto: Laura Lescano.

Caras nuevas en el Senado

, ocuparán una banca en el Congreso en el próximo período parlamentario a partir del 10 de diciembre.Los nuevos legisladores electos en los comicios del pasado 22 de octubre asumirán con la administración que surja tras el balotaje del 19 de noviembre, y que disputarán los candidatos presidenciales de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y de La Libertad Avanza (LLA), Javier MIlei.En la nueva composición de la Cámara de Diputados,Entre losse encuentran el canciller; la ministra de Desarrollo Social,, y el de Transporte,, por la provincia de Buenos Aires, en tanto el titular de la cartera de Justicia,, lo hará por Río Negro.También ocuparán una banca otros secretarios de Estado como la directora de Migraciones,; la titular del PAMI,, y el titular de la AFIP,, así como la presidenta de la Cámara de Diputados,, entre otros, que integraron las listas de UxP por la provincia de Buenos Aires que encabezó Máximo Kirchner.El secretario general adjunto del sindicato de mecánicos (Smata),, también tendrá una banca por UxP, ya que ocupó el tercer lugar en las listas detrás de Máximo Kirchner y Tolosa Paz.En la provincia de Buenos Aires, y por LLA, que obtuvo 9 bancas de las 35 en juego, llegarán al recinto el economista, quien encabezó la nómina de esa fuerza en el distrito bonaerense secundado por la periodista Marcela Pagano, que de esta manera hará su debut en política.Asimismo, una de las figuras más polémicas y mediática que ocupará una banca en la Cámara baja será la cosplayer, quien poco antes de las elecciones anunció su polémica propuesta de ley para que los varones puedan renunciar a la paternidad no deseada.Otro que volverá a la Cámara de Diputados es, un sindicalista y referente del la UATRE que, entre 2017 y 2021, fue legislador primero por el macrismo y después por el kirchnerismo, y que en esta oportunidad volverá a ocupar una banca pero esta vez por LLA.De acuerdo a los resultados del escrutinio provisorio, ingresará a la Cámara baja el intendente de Pinamar,, que ocupó el noveno lugar de la lista encabezada pory que integraban además, ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, así comoEn tanto, por la izquierda desembarcará en la Cámara de Diputados por primera vez el dirigentePor la ciudad de Buenos Aires, hará su debut en política el consagrado bailarín, que encabezó la lista que llevaba a Patricia Bullrich como candidata a presidenta, y será secundado por la economistay el presidente de la Coalición Cívica,, que renovará su banca.Por UxC, la actual secretaria parlamentaria del bloque oficialista, Paula Penacca, y Eduardo Valdés renovarán sus bancas, al igual que Itaí Hagman.Por su parte, por LLA ingresarán a la cámara baja la economista, aunque en caso de que Milei resulte ganador en el balotaje podría ser designada canciller de ese gobierno.En el caso de la provincia de La Pampa, ingresará por JxC, cuarta generación de productores agropecuarios de la zona de Doblas y primo de la conductora y modelo Carolina "Pampita" Ardohain.Por Entre Ríos, asumirá una banca el actual gobernador del Frente de Todos (FdT),Por LLA, también ocupará una banca en la cámara baja, sobrino del ex presidente Carlos Menem, que encabezó la lista que llevaban los libertarios en la provincia de La Rioja, al igual que el tucumano, hijo del exrepresor Domingo Bussi.En el Senado, en tanto, desembarcará el actual ministro del Interior,También lo hará Alicia Kirchner, gobernadora en ejercicio de Santa Cruz hasta el 10 de diciembre y exministra de Desarrollo Social de los gobiernos de su hermano Néstor, entre 2003 y 2005, y de Cristina Fernández, actual vicepresidenta, entre 2007 y 2015.Otro de los gobernadores que dejarán su provincia el 9 de diciembre e ingresarán al Senado será el radicalactual mandatario de Mendoza.Un tercer ex gobernador podría sumarse al Senado: el tucumano Juan Manzur, quien ingresaría por su comprovinciano Pablo Yedlin, que podría volver a ser diputado nacional (era cabeza de lista en las últimas elecciones), pese a que su mandato en la Cámara alta se extingue en 2027.Otra cara nueva en el Senado será la de la actual diputada nacional por el FdT de Jujuy,En tanto, entre los siete representantes que ingresarán al Senado por LLA, que obtuvo las bancas de la mayoría en Jujuy y San Luis y un senador por la minoría en San Juan, La Rioja y Formosa, apenas alguno tiene carrera política previa.Entre ellos, el puntano, conocido de Mauricio Macri del ámbito del fútbol, fue legislador provincial de PRO y dejó ese partido luego de que Bullrich interviniera la agrupación ante la negativa de un sector de apoyar la candidatura a gobernador de Claudio Poggi, quien finalmente asumirá como mandatario en San Luis.Además, su compañera de fórmula, I, que es una ignota de la política pese a que su familia tiene lazos con el peronismo puntano, desembarcará en la Cámara alta.En tanto, el jujeño Ezequiel Atauche que ingresará también por LLA, es un broker inmobiliario, mientras que su compañera de fórmula, Vilma Bedia, es profesora del secundario y pastora evangélica.Por su parte, el riojano-amigo del exsenador Eduardo Menem y abogado defensor de un ex policía acusado de violación de los derechos humanos- es otro de los que llegará a la cámara alta por la lista que encabezó Milei como candidato a presidente.Otro de los referentes de LLA que desembarcará en la cámara alta es el sanjuanino, quien tiene dos franquicias de una conocida cadena de gimnasios, en tanto que el formoseñoes consignatario de hacienda y productor agropecuario de esa provincia.