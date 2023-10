De Miramar al mundo: Jesse Pungaz es el campeón de Red Bull Batalla Argentina 2023

Jesse se hizo viral por sus rimas callejeras antes de ocupar los grandes escenarios / Foto: Prensa.

, se consagró en la tarde de este sábado en Córdoba como el campeón de la Final Nacional de Red Bull Batalla Argentina 2023, en una edición que estuvo signada por el afianzamiento definitivo de laEs que no solo el evento que ganó el joven de 26 años se disputó por primera vez en la historia de la competencia fuera de Buenos Aires, sino que: acompañando al de Miramar, el cordobés Larrix quedó subcampeón, en tanto que el rosarino Nasir Catriel y el salteño Alkoy quedaron terceros.“Yo no creía que era posible”, dijo Vine bañado en lágrimas, ya con el trofeo entre sus manos y con el pasaje garantizado a la gran Final Internacional de Colombia del 2 de diciembre, donde también estará el cordobés Mecha, clasificado tras quedar tercero en la cita de 2022.De vertiginoso crecimiento en los últimos años, Jesse se hizo viral por sus rimas callejeras antes de ocupar los grandes escenarios. Especialmente aquellas de cuando todavía había una salida paulatina de la pandemia y venció con pocos días de diferencia dos veces a Tata, prócer “vieja escuela” de la escena que por entonces era bicampeón de Red Bull Batalla.De gran performance en el under, su ascenso se confirmó el año pasado, cuando alcanzó el tercer puesto en su segunda participación en la Nacional (justamente venciendo a Larrix) y gEste sábado, ante un efusivoy con, por la TV en El nueve e IP Noticias y hasta en varios complejos de cine del país, Vine dio sobradas muestras de su destreza para el punchline, su capacidad de respuesta para dar vuelta los argumentos de los rivales y sus dotes para imponer un discurso que combina muy bien el ataque, las referencias a las dificultades de la calle y el humor.El evento repitió el marco escenográfico de la edición pasada en el Movistar Arena, y que tan bien viene funcionando para las nacionales de Red Bull Batalla en otros países, con la tarima dispuesta en el centro de dos semi tribunas a los lados llenas de freestylers y amigos del ambiente que alientan a los competidores y contribuyen a crear el clima “como el de la plaza”.Jesse Pungaz empezó la jornada bien fuerte, venciendo en octavos de final nada menos que a Klan, el único de los 16 MCs clasificados que ya sabía lo que era ganar en Red Bull (fue campeón en 2021 y esta era su novena participación). Este no pasó un gran día, tuvo algunas trabadas en sendos rounds y la firmeza de Jesse hicieron el resto para atravesar hacia a los cuartos sin problemas.Sufrió más para ganar luego a Barto, que como cordobés tenía al público de su lado, y ya en semis pasó sin dejar dudas a Nasir Catriel., quien no solo es con certeza el freestyler argentino del momento que hasta ese punto había sido también el mejor de la jornada, regando de carisma, teatralidad e ingenio cada uno de sus cruces.Sin embargo fue el de la ciudad balnearia el que dejó las frases más resonantes, y barra a barra fue generando la sensación en el, de que la tarde era suya.“Vos pensando qué contestar para ganar el evento, yo ya estoy pensando el discurso de agradecimiento”, lanzó en el segundo round, y provocó el griterío arriba y abajo de las tablas.Ya en el tercero y último, completó la faena con una referencia futbolera a la inminente final de la Copa Libertadores que disputará su amado Boca Juniors: “Mi primera final y salgo campeón, tengo muchos paralelismos con Almirón”., en tanto que el miramarense tiene por delante un nuevo desafío en diciembre, cuando viaje a Colombia a codearse con los mejores de habla hispana como el mexicano Aczino, los españoles Chuty y Gazir y, por supuesto, el cordobés Mecha.: Jesse Pungaz ganó a Klan, Barto ganó a G5 tras réplica, Nasir Catriel ganó a Vid Urbana tras réplica, Parker ganó a Mono Strong, CTZ ganó a UNK, Larrix ganó a Pelín tras réplica, Exe ganó a Wolf, Alkoy ganó a Jaff.: Jesse Pungaz ganó a Barto tras réplica, Nasir Catriel ganó a Parker, Larrix ganó a CTZ, Alkoy ganó a Exe.: Jesse Pungaz ganó a Nasir Catriel y Larrix ganó a Alkoy.: Jesse Pungaz ganó a Larrix.