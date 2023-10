El ministro Daniel Filmus participó de la 1° Feria de Libros Científicos

Foto: X @FilmusDaniel

Participamos de la primera Feria de Libros Científicos en el @cccdelaciencia 📖



Junto a @mempodice recordamos, en el marco del encuentro “Conversaciones en torno a la mediación de lecturas” el plan nacional de lectura “Leer x leer” que diseñamos de forma conjunta pic.twitter.com/mVB8a9U1SD — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) October 28, 2023

El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, destacó que "la pasión por la ciencia y la pasión por la lectura", confluyen en "dos derechos", al inaugurar este sábado la, con entrada libre y gratuita, en la sede del Centro Cultural de la Ciencia (C3) del barrio porteño de Palermo.Los visitantes pueden acceder al "intercambio entre lectores/as, autores y editoriales que trabajan temas de ciencia en todos sus géneros", señalaron desde la cartera de Ciencia.En la primera jornada de la feria, Filmus, participó de una conversación junto al escritor Mempo Giardinelli, y luego encabezó la ceremonia de apertura, junto a la escritora Betina González."Hace veinte años lanzamos el plan de lectura en las escuelas y hoy seguimos vinculando la lectura con la educación. Estamos hablando de dos pasiones y de dos derechos: la pasión por la ciencia y la pasión por la lectura. Alguien tiene que garantizar el acceso en igualdad de condiciones, porque no se trata de un bien de mercado sino de un bien fundamental para integrarse en la sociedad. Y en ese punto tiene que estar el Estado", afirmó el ministro.Además, Filmus manifestó que "no hay nadie más fanático de la ciencia que los chicos, porque ellos son los que tienen más preguntas. Los chicos nacen naturalmente científicos, y son nuestras respuestas estandarizadas las que generan las condiciones para que pierdan la curiosidad. La Argentina necesita más científicos, y muchos de los libros que vimos hoy generan las condiciones para que los chicos sigan conservando la posibilidad de la pregunta".Para finalizar, el titular de Ciencia destacó: ". Escuchamos también que se busca privatizar la ciencia, y desde este Centro Cultural, el Conicet y el Ministerio trabajamos para defender los derechos de todas y todos"."Unamos estas dos pasiones para que a través de la literatura muchos puedan acceder a la ciencia y viceversa y a través de ese noviazgo y matrimonio esperamos que se puedan seguir generando ferias como esta en el futuro", concluyó Filmus.La, y literatura a cargo de escritores/as y divulgadores/as científicos/as, donde se destacaron los conversatorios de apertura y clausura de la escritora Betina González, y el físico y ensayista mexicano Juan Nepote, respectivamente.Bajo el lema: "Leé Ciencia. Leé Futuro", es la primera feria dedicada a libros científicos y al intercambio entre lectores/as, autores y editoriales que trabajan temas de ciencia, desde la ficción o la no ficción, con el fin de estimular a través de la lectura el acceso a y la participación en la cultura científica.Abrazando Cuentos, Akal, Biblioteca Nacional, Cactus, Caja Negra, Ediciones Norma, El gato y la caja, Estación Mandioca, Eudeba, Fondo de Cultura Económica, Generación Semilla, Grupo Planeta, Hygea Ediciones, Ediciones Iamiqué, Luminias, Océano, Siglo XXI editores, TantaAgua, Universidad Nacional de General Sarmiento Editorial, Universidad Nacional de Quilmes Editorial, Unsam Edita.