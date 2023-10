Se realizó la quinta Marcha del Orgullo Trans Villero Plurinacional

El punto de encuentro de la marcha fue en la manzana 12 frente a la Casa de la Diversidad Trans Villera conducida por Martina Pelinco / Foto: Eliana Obregón.

La primera marcha del Orgullo trans villera plurinacional se realizó el 1 de noviembre de 2019 / Foto: Eliana Obregón.

Foto: Eliana Obregón.

Foto: Eliana Obregón.

Foto: Eliana Obregón.

Otras marchas del orgullo en el mes del arcoiris

Una multitud de vecines trans y travestis protagonizó este sábado por la tarde, en las calles y pasillos del Barrio Padre Carlos Mugica en la zona porteña de Retiro, la quinta edición de la Marcha del Orgullo de la diversidad Trans Villera Plurinacional, en la que reclamaron una Ley Integral Travesti y políticas públicas de todos los niveles del estado para garantizar el acceso a derechos y el cumplimiento del cupo laboral trans en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.El principal reclamo de esta edición de la movilización fue por el "cupo real laboral travesti trans en la Ciudad de Buenos Aires", y el, entre otras agrupaciones artísticas de la diversidad.Pasado el mediodía, vecinos y vecinas del Barrio Mugica (también conocido como Villa 31) comenzaron a reunirse en la manzana 12 frente a la Casa de la Diversidad Trans Villera conducida por Martina Pelinco, en la que además funciona el Centro de Capacitación Alma Mater, junto a una cooperativa textil que brinda trabajo a personas trans.Con la participación de numerosas organizaciones sociales, políticas y sindicales, la movilización comenzó pasadas las 16, acompañada por música y banderas multicolores, que eran saludadas por los vecinos que se asomaban de sus casas a presenciar la movilización., afirmó en diálogo con Télam que "esta es la quinta y parece que es la marcha más difícil de las que hicimos en el barrio festejando la diversidad, porquecomo la inflación y elo que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires todavía no existen como el cupo laboral travesti trans o herramientas para desarrollarnos como emprendedoras"."Parece que no nos proponen una elección, es como que toman la decisión sobre qué es lo que necesitamos o lo que podemos hacer y eso termina en que nos dejan trabajando en la calle como siempre. Por todo eso es que este año estamos tratando de politizar un poco la marcha, para tratar de discutir el camino por el que tenemos que ir como colectivo y como pueblo,y aunque el presente puede generar confusión nos toca a nosotras marcar que esta es la realidad y que", resaltó.La militante sostuvo que "no es sólo por el colectivo LGBTI, es por todas las personas pobres, las mujeres, las migrantes, las plurinacionales, todas las que estamos a un costado de todo esto y no nos abren las oportunidades que nos corresponden"."Este año perdimos mucho, porque no teníamos esperanzas ya de poder decir 'vamos a organizarnos o a juntarnos con tal ministerio o tal institución' porque todo estaba en un proceso de reconstrucción y se hacía difícil tramitar ante las autoridades más espacios en los programas de empleo o recursos para emprendimientos. Antes de 2015 cuando un grupo de mujeres necesitaba una máquina para comenzar un emprendimiento de costura o un horno para un emprendimiento gastronómico eso aparecía rápido, ahora cuesta más y esta marcha también sirve para discutir esto", añadió., destacó.Además, Martina Pelinco recordó que "la Trans Villera Plurinacional nació porque queríamos mostrar otra forma de marchar por la diversidad, reivindicando nuestra identidad villera y plurinacional. Con esa idea convocamos a todas las organizaciones del barrio, vecines y referentes de manzanas para pedirles que nos acompañen a visibilizar nuestra identidad y los derechos que todavía nos están robando, pero hacerlo de una manera alegre para que vean que todavía estamos resistiendo"."Al principio más de uno se asombraba porque no se imaginaba cuántas vecinas trans o travestis tenía, pero cuando empezaron a ver que nos organizábamos y que buscábamos la oportunidad de gestionar derechos básicos como un documento de identidad, empezaron a vernos de otra manera; ahí muchos vecinos nuestros que también tenían problemas en el acceso al documento u otros derechos nos venían a buscar para que les contemos como hicimos o los acompañemos", apuntó."Yo estoy feliz porque muchas de; ellas van a poder crecer en un entorno más feliz en el que sus compañeras no se vayan muriendo a su alrededor y creo que ese es el pago que nosotras las más grandes vemos en nuestra militancia. Todavía nos falta conquistar muchos derechos, pero vemos que nuestras hermanas van a tener un mejor futuro que nosotros y que con su fuerza van a ir por lo que falte", completó Pelinco.La primera marcha del Orgullo lgbtiq+ trans villera plurinacional se realizó el 1 de noviembre de 2019, y desde entonces se viene realizando todos los años.De septiembre a noviembre también se realizan marchas del Orgullo en diferentes puntos del país. Por ejemplo, laes este sábado 28 de octubre desde las 16, y se extenderá desde las puertas del Shopping de San Justo hasta la Plaza San Martín de esa localidad del partido de La Matanza, bajo la consignaA su vez, elcon diferentes convocatorias que reclaman "por un Orgullo con derechos y un Estado democrático que los garantice", mientras piden frenar "a les antiderechos".En, la XV Marcha del Orgullo se celebrará el sábado 11 de noviembre, al igual que la 3° Marcha Plurinacional de, en Salta; la 3° Marcha del Orgullo, en Entre Ríos; y 15° Marcha enEn tanto, en, la XII Marcha del Orgullo partirá el 17 de noviembre a las 18 desde la Plaza 25 de Mayo.La primera marcha en el país fue el 3 de julio de 1992, cuando unas cien personas del colectivo LGBTIQ+ se movilizaron desde Plaza de Mayo hasta el Congreso para reclamar por sus derechos.