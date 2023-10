Massot criticó el pacto Bullrich-Milei y denunció "incoherencias" en las posturas de JxC

El diputado criticó lo que representa para su espacio un acuerdo alcanzado "a puertas cerradas".

El diputado nacional electo de Juntos por el Cambio (JxC) Nicolás Massot aseguró este sábado que se está "rifando la coherencia" de la alianza opositora tras el acuerdo "a puertas cerradas" alcanzado entre el expresidente Mauricio Macri, la expostulante del espacio, Patricia Bullrich y el candidato de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, y sostuvo que no cree que el economista ultraliberal pueda "representar una mejora" para Argentina.Además, el dirigente que formó parte del comando de campaña de Bullrich denunció "incoherencias" dentro de su espacio y respondió a las críticas de quienes hablan de "neutralidad" ante el escenario de balotaje con el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa."A mi no me basta con un cambio, eso es solo alternancia. No existe el argumento de que hasta ayer eran locos, extremistas y de malas ideas y hoy son el único camino posible para el cambio y para vencer al kirchnerismo. Tengo pocas garantías de que un cambio conducido por Milei vaya a representar una mejora", afirmó Massot en declaraciones a Radio Con Vos.El diputado anticipó que todavía no definió su voto y que no es una "definición fácil", ya que “Milei no es necesariamente un cambio deseado" y no quiere "ser cómplice".“Neutralidad las pelotas”, subrayó y criticó la "incoherencia" que representa para su espacio este acuerdo alcanzado "a puertas cerradas"."No me van a decir a mi neutral algunos que, ahora son guapos de Twitter o TikTok, pero en la ley anti despidos o la reforma previsional de 2017 se escondían debajo de las bancas o tuiteaban desde los cómodos despachos del Ejecutivo. Mientras eso pasaba, Macri (entonces presidente) me llamaba a mí y al (exministro del Interior Rogelio) Frigerio para pedirnos que demos la cara en los medios", disparó.Y añadió que en aquel entonces eran "los únicos que lo hacíamos porque los funcionarios que habían redactado las leyes no tenían el coraje o la convicción para hacerlo"."Estamos rifando la coherencia de un espacio que arrancó hace diez años diciendo algunas cuestiones muy parecidas a slogans" y recordó que en 2015 hablaban de "pobreza cero, futuro, positividad y cercanía", algo que consideró que en campaña "pueden sonar como cosas lindas, pero después hay que transformar la realidad"."Todos los que nos quedamos dentro de JxC vamos a procurar no desperfilarnos como nos estamos desperfilando aceleradamente en estos días y conservar una legitimidad", explicó.Además, anticipó que va a "ser un diputado aguerrido que va a pelear por la plataforma de gobierno" que defendió durante la campaña de Bullrich ya que sea cual sea el próximo presidente "ambos van a necesitar construir mayorías en el Congreso"."Cuando algunos sugeríamos explorar una primaria común (con LLA) para ganar no solo la elección nacional en primera vuelta sino ser competitivos en provincia de Buenos Aires, algunos que hoy están a cococho de Milei se opusieron rotundamente", reveló.Massot recordó que Macri dijo el pasado 20 de octubre que Milei es "una agrupación no madura, sin volumen ni equipo fácilmente infiltrable que no puede garantizar ningún cambio" y que Bullrich "hace 15 días" decía que era "lo peor de la política y del sindicalismo mafioso"."Yo no cambie un ápice", aseveró y sostuvo que "otra incoherencia" es que si "solo importaba ganarle al kirchnerismo" Bullrich tendría que haber bajado su candidatura antes de las generales ya que "desde que terminó la PASO hasta el domingo no vimos una sola encuesta que nos pusiera en el balotaje"."Lo que menos entiendo es por qué lo hicieron de esta manera y con este apuro", explicó sobre el acuerdo y añadió que tendría que haber habido "una conversación genuina hacia adentro (de la coalición)"."Esto fue una reunión privada donde se acordó un apoyo incondicional. Nadie sabe si se pidieron las disculpas o cuál fue la negociación de ministerios o lo que sea", completó.Tras la entrevista, el dirigente radical Martín Lousteau compartió un fragmento de las declaraciones de Massot y añadió que comparte "100% esta postura" a través de la plataforma X, antes conocida como Twitter.