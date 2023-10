Netanyahu asegura que la guerra en Gaza será "larga y difícil"

Netanyahu defendió asimismo a su Ejército de las acusaciones de que están cometiendo crímenes de guerra. Foto: AFP

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió este sábado que la guerra contra el movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza será "larga y difícil" y aseguró que esta es "la segunda guerra de independencia" de su país."La guerra en la Franja de Gaza será larga y difícil y estamos listos" para librarla, declaró Netanyahu en una conferencia de prensa en Tel Aviv, en la que añadió que el Ejército "destruirá al enemigo en tierra y bajo tierra", en referencia a la red de túneles por los cuales, según Israel, Hamás burla el bloqueo del enclave."En las primeras semanas de la guerra lanzamos ataques aéreos masivos que asestaron un duro golpe al enemigo. Eliminamos a muchos terroristas. Sin embargo, sólo estamos en el principio. Esta es nuestra segunda guerra de independencia", aseguró el premier.Después de que los militares endurecieran en la noche de este viernes los ataques contra la Franja de Gaza, tanto por tierra como por aire, el premier aseguró que la ampliación de la ofensiva terrestre fue aprobada "por unanimidad"."Nuestro objetivo es singular: derrotar al enemigo asesino", aseguró.A la vez, Netanyahu consideró que la ampliación de la ofensiva no va en contra de uno de los objetivos de su país, que es recuperar a los rehenes que fueron tomados por Hamas durante su ataque del 7 de octubre. "La transición a la segunda fase de la guerra no entra en conflicto con la capacidad de traer de vuelta a los rehenes. Me abstengo de dar detalles", apuntó, según el diario Haaretz.Antes de la conferencia de prensa, el mandatario se había reunido con familiares de los secuestrados y les prometió que "agotará" todas las opciones para lograr su libertad.Netanyahu defendió asimismo a su Ejército de las acusaciones de que están cometiendo crímenes de guerra."Los que acusan a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) de crímenes de guerra son unos hipócritas", consideró, y acusó a Hamas de crímenes de guerra por usar a civiles como escudos humanos y por quedarse con combustible que era para uso hospitalario."Pido a los civiles de Gaza que evacúen hacia el sur de la Franja. El enemigo utiliza cínicamente los hospitales como refugios. Israel libra una batalla por la humanidad contra bárbaros", manifestó.La ONU advirtió esta semana que los bombardeos contra zonas densamente pobladas y el bloqueo de la Franja de Gaza constituyen crímenes de guerra, y cuestionó que el Ejército israelí haya pedido a la población gazatí que abandone ciertas zonas mientras mantiene un férreo bloqueo que impide no sólo la entrada de suministros en el enclave palestino, sino también la huida de la población."Israel no sólo está librando nuestra propia guerra, sino una guerra por toda la humanidad", apuntó Netanyahu, según declaraciones recogidas por el diario Times of Israel."Nuestros aliados en el mundo occidental, y nuestros socios en el mundo árabe, saben que, si no ganamos, ellos serán los siguientes en la campaña de asesinatos del eje del mal", añadió.Ante la consulta de la participación de Irán en los ataques del 7 de octubre, Netanyahu dijo que Teherán apoya a Hamas, pero que no tiene certeza de que haya estado involucrado en los detalles de la incursión del movimiento palestino."Irán apoya a Hamás, el 90% del presupuesto militar de Hamas procede de Irán. Lo financia, lo organiza y lo guía", añadió.De todas formas, apuntó: "No puedo garantizar que en esta operación concreta, en este momento concreto, estuvieran implicados en la planificación de los detalles".Israel endureció su operación terrestre en Gaza con el envío de tanques e infantería respaldados por ataques desde el aire y el mar que "hicieron temblar el suelo" del enclave palestino, según el ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien este sábado aseguró que la guerra entró en una nueva etapa.La escalada de violencia en la región se dio a partir del ataque del 7 de octubre de Hamas sobre territorio israelí, en el que mató a más de 1.400 personas, la mayoría civiles, y tomó a más de 200 como rehenes.La campaña de bombardeos que Israel implementó como respuesta contra la Franja de Gaza, gobernada por Hamas, deja ya más de 7.700 muertos, entre ellos más de 3.000 niños.