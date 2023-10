"Camau" Espínola ratificó su apoyo a Massa y advirtió que Milei "busca destruir todo"

Massa y Espínola, durante el encuentro que mantuvieron el viernes / Foto: X (exTwitter)

El senador nacional por la provincia de Corrientes y ex deportista olímpico,al afirmar que en el balotaje "se está eligiendo el futuro de Argentina" y advirtió que el candidato por La Libertad Avanza (LLA),"Acompañar a Sergio Massa en el balotaje no es solo una decisión política, al contrario. Es una decisión personal por la cual considero importante involucrarme en este proceso de la Argentina.", aseguró Espínola en declaraciones a Télam.El legislador que forma parte del bloque Unidad Federal en el Senado aseguró que el próximo 19 de noviembre se va a elegir "el futuro que queremos dejar para nuestros hijos" y"Hay un planteo de empezar de nuevo en una Argentina que tiene todo para hacer. Del otro lado buscan destruir todo. Conformaron un frente que se rearma con diferencias internas, en el que", advirtió en referencia a la alianza entre, de LLA, y la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC),"Elegir un Gobierno nacional con esas características sería realmente retroceder. En el país quedan muchas cosas por hacer.", añadió.Finalmente, el senador aseguró que confía "plenamente en que el camino de la Argentina es a través de Sergio por su capacidad y porque ha demostrado la templanza que se necesita en los momentos difíciles a los que les ha puesto el pecho".. Para que entre todos aquellos que estamos convencidos de que hay que terminar con la grieta, demos vuelta esa página. Es con Sergio (Massa) y con todos los que estamos convencidos de que ese es el mejor rumbo para la Argentina", concluyó.El senador expresó el viernes públicamente su respaldo a la candidatura de Massa con vistas al balotaje a través de su cuenta de X (exTwitter), donde ratificó que cree "en construir y no en destruirlo todo".Asimismo, en un comunicado de prensa, añadió que en "momentos críticos, tomar una postura no es una opción, sino una responsabilidad", y anticipó que "un Gobierno de unidad nacional dará fin a la grieta e inaugurará un nuevo tiempo"., completó.