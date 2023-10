El PRO evalúa su futuro en medio de los reacomodamientos por el apoyo de Bullrich a Milei

Una alianza que desató rupturas. Foto: captura TV.

La UCR, muy dura contra Macri y la alianza Bullrich-Milei. Foto: Víctor Carreira.

Larreta y las "palomas" quedaron afuera.

En la intensa semana que pasó luego de las elecciones generales del 22 de octubre , la oposición dejó expuestas como nunca sus diferencias internas, con una reconfiguración de Juntos por el Cambio (JxC) e incluso del PRO, el partido fundado por Mauricio Macri y que ahora lideró el respaldo al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei , rumbo a la segunda vuelta del 19 de noviembre.Lo ocurrido esta semana es el corolario de muchos desacuerdos: "palomas" y "halcones" de JxC convivieron bajo el mismo paraguas durante muchos años, atravesados por diferencias insalvables.Estas diferencias llevaron a que, por ejemplo, no pudieran consensuar una fórmula de unidad, lo que derivó en las postulaciones de Horacio Rodríguez Larreta, por un lado, y de Patricia Bullrich, por el otro, que se saldaron en las primarias a favor de la exministra de Seguridad, luego de una interna feroz.Este triunfo de Bullrich en la interna no garantizó sin embargo el respaldo hacia Bullrich del sector "paloma", que componen la UCR, la Coalición Cívica y el propio Larreta, en la campaña rumbo a las generales."A Patricia las palomas la dejaron sola", analizó un dirigente cercano a Bullrich en diálogo con Télam.Lo que pasó esta semana, políticamente, tiene un impacto a nivel de JxC pero también para el futuro del PRO.Hay pocos que apuestan a la continuidad de la coalición tal como se conoció hasta ahora: el fuego de artillería que se prodigaron de un lado Elisa Carrió y Gerardo Morales, por ejemplo, y Mauricio Macri del otro , implica para muchos conocedores de la coalición un punto de no retorno.En cuanto al PRO, la cosa no está tan clara en el sentido de que se haya partido: Macri logró que la mayoría de los referentes del partido que él mismo fundó respalden públicamente los acuerdos alcanzados con Milei. Afuera de ese esquema quedaron Larreta y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.Macri consiguió también que el bloque de diputados nacionales se manifieste mayoritariamente a favor del acuerdo con el libertario, bajo la conducción de Cristian Ritondo, votos que Milei necesitará de manera urgente en caso de sentarse en el sillón de Rivadavia."Macri logra que los diputados del PRO respalden a Milei y le ofrece a Javier este bloque, que será clave si llega a la Rosada. Además, hay que pensar que muchos diputados se perdieron, pero los que entraron son de Patricia", evaluó en diálogo con esta agencia una fuente conocedora de los 'poroteos' del Congreso.Y un diputado del PRO agregó: "Si Milei gana la elección, nosotros rompemos el bloque y armamos un interbloque con los libertarios; si Milei pierde, seremos oposición con quien quiera compartir el espacio ese con nosotros".Cerca de Macri y de Bullrich rechazan las acusaciones que parten desde el radicalismo sobre el acuerdo con Milei: plantean que ellos, en todo caso, se adelantaron a las negociaciones que los propios radicales estaban teniendo con Sergio Massa.Asimismo, puntualizan que el "problema" del sector 'halcón' del PRO no es "con el radicalismo", sino con tres dirigentes en concreto: Gerardo Morales, Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau, tal como lo expresó públicamente Macri durante el reportaje que concedió este viernes por la mañana en Radio Mitre.En el PRO piensan que este trío de dirigentes ya tiene negociado con Massa un amplio acuerdo, que incluye para algunos de ellos lugares en un eventual Gabinete del candidato de UxP.Con algunos hay cuestiones incluso personales. Macri, el expresidente, lo recordó días pasados.A Lousteau no le perdona que haya renunciado a la embajada en Washington, donde él lo había nombrado, días antes de su visita a ese país.La crisis que comenzó a estallar esta semana, recuerdan cerca de Macri, no es nueva."Esto no viene desde 2019, sino desde que Macri era Gobierno; a Mauricio, estos mismos sectores, le trabaron la posibilidad de llevar a cabo muchas reformas", repasaron en el entorno del exmandatario.En cuanto a Larreta, el excandidato presidencial intentará desde el llano erigirse en la figura que pueda liderar al sector de las palomas, y también a los gobernadores "nuevos" de JxC, quienes días atrás manifestaron "neutralidad" ante el acuerdo Bullrich-Milei.JxC gobernará o seguirá gobernando desde el 10 de diciembre una decena de distritos: Mendoza (Alfredo Cornejo); Corrientes (Gustavo Valdés); Chubut (Ignacio Torres); Chaco (Leandro Zdero); San Juan (Marcelo Orrego); Entre Ríos (Rogelio Frigerio); Santa Fe (Maximiliano Pullaro); San Luis (Claudio Poggi); Jujuy (Carlos Sadir) y la Ciudad de Buenos Aires (Jorge Macri).En general se trata de gobernadores identificados con el sector 'paloma', salvo Jorge Macri, y este será el nuevo polo de poder federal en el que Larreta intentará posicionarse como referente, considerando que muchos de ellos ganaron en sus provincias con el respaldo explícito del alcalde porteño.