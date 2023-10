"El yo proletario, plebeyo y villero no existe en la literatura argentina"

Foto: Florencia Downes

"La cárcel me puso una pausa para pensar lo que no venía haciendo los últimos años de mi vida. Ahí me di cuenta que había sobrevivido de milagro y valorar bastante ese milagro" César González

Un documental sobre la urgencia de un tiempo de definiciones Una semana antes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), César González fue invitado a un programa de la radio online Futurock y contó que había querido hacer una película para documentar este tiempo electoral pero no había conseguido fondos para hacerlo y una vez terminada la entrevista, el proyecto fue "adoptado" también por la emisora y la producción se puso en marcha.



Mientras edita y sigue filmando, González (El Palomar, 1989) habla con Télam de esta nueva película que tiene nombre, "Al borde", y fecha de estreno, el 7 de noviembre.



- ¿En qué instancia está la película?

- La estoy editando, me prestaron una computadora porque la mía ya no aguantaba. Salimos a indagar en la realidad en su máxima complejidad, contradicción, a escuchar a los sectores populares de todo el país. Hay testimonios de trabajadores formales, de la economía popular, ese es el núcleo duro de la película. También, tratando de entender, de escuchar sobre todo, a personas que votaron a (Javier) Milei. Filmamos en muchísimos lugares, en villas, entrevistamos a estudiantes, trabajadores de la salud, docentes, obreros, albañiles, mucha clase trabajadora, tratando de demostrar que el pueblo siempre es hablado por intérpretes, por otros y cuando aparece su voz te das cuenta que no hay una sola. Lo fundamental es que no encontré odio en los votantes de Milei, salvo uno o dos que tenían cierto discurso muy en sintonía con el negacionismo de la dictadura y cierta melancolía sobre esos tiempos. A la mayoría dice que "no me alcanza la plata, tengo dos trabajos y no me alcanza, cómo puede ser que un gobierno peronista nos haya sacado el plato de comida de la mesa" y eso es imbatible, absolutamente verificable y es verdad. Hay que entender por qué esa bronca tan justa, en las PASO, no se fue a un candidato como (Juan) Grabois que no era un outsider pero tampoco venía de la política más tradicional. Se fue para un chabón que dice que vamos a perder la soberanía monetaria, que va a vender los recursos naturales. Es una radiografía de un momento muy concreto de nuestro país pero que no quería que se pareciera a un informe televisivo de los que ya hay cientos.





- ¿Qué lectura hacés de esta conversación política que vas escuchando?

- Hoy todo se consume irónicamente, así empezó Milei. Nuestro país tiene mucha tradición sindical, de lucha, de conquista de derechos, somos reconocidos en el mundo por haber enjuiciado a las juntas militares. Somos una sociedad muy politizada, por suerte. Me di cuenta conociendo las otras ciudades, las virtudes que tiene la nuestra, acá está en todos lados. Ojalá se pudiera traducir esa politización de la sociedad con una dirigencia política coherente con eso tan interesante que pasa en la cotidianidad.





- Ya hay fecha de estreno, ¿Y título?

- El 7 de noviembre. Iba a ser "Generales" pero no lo entendía nadie porque era un homenaje a otra película que se llama "Primary" Sobre las elecciones primarias demócratas de Estados Unidos de los años 60, entre John F. Kennedy y Hubert Humphrey, y es muy importante en la historia del cine por cómo está filmada, muy en sintonía con lo que fue el cine directo. Usa la posibilidad técnica de las cámaras que venían con el micrófono incorporado lo que evitaba tener que sincronizar después. Pero finalmente el título será "Al borde". Lo eligió Julia Mengolini.



El poeta, cineasta y escritor César González afirma que, estuvo en su cuerpo durante dos años een su memoria para recordar sus caídas, en una cloaca o en la cárcel, y crear así una primera persona política que logre ser leída por "miles de pibes" para que puedan sentir que este libro les pertenece "porque vivieron lo mismo o algo muy parecido"."Tengo la lectura incorporada desde chico por la señora que sirvió café. Leía la biblia o me daba un latigazo. En la cárcel también pero era lo que yo considero literatura inofensiva porque no tenía nada que ver conmigo, ni con mi realidad del pasado o del presente. La cárcel me puso una pausa para pensar lo que no venía haciendo los últimos años de mi vida., asegura durante la entrevista con Télam en la que su abuela oficia de anfitriona con café y relatos sobre el barrio.También autor de libros de poesía como "La venganza del cordero atado" o "Retórica al suspiro de queja" y de ensayos como "El fetichismo de la marginalidad", González construyó una carrera como cineasta en la que hay películas como "¿Qué puede un cuerpo?", "Lluvia de jaulas" o "Reloj, soledad" y ahora prepara una nueva película "Al borde" sobre este período electoral que definirá al próximo presidente de la Argentina y se estrenará el 7 de noviembre."Cuando sos delincuente y tu albergue es la calle no hay segundo de aburrimiento. La vitalidad es un deber.. La muerte está ahí con vos, festejando todos tus chistes", subraya el narrador de la novela publicada por Penguin Random House en la que el encuentro con el cine es un acontecimiento.- La idea de la novela es de la editora Ana Pérez que se contactó conmigo hace varios años, durante mucho tiempo le dije que no quería hacer una autobiografía pero llegó la pandemia y había un adelanto que me servía, tengo una hija y partiendo de una necesidad económica dije que sí. Le dije que era un golpe bajo tras otro porque mi vida hasta cierta edad fue así aunque yo lo quiera disfrazar. Una vez que me decidí y dije voy a tener que ponerme a escarbar en mi memoria, hice una lista de todos los momentos que sentía que tenían que estar en el libro y empecé a desarrollarlos, a ver qué momentos tenían que estar si o si. La novela podría ser el doble de páginas pero sentía que había que transmitir también la adrenalina. Inspirándome en muchos autores que me gusta mucho como usan la brevedad y la síntesis en las oraciones. Desde Hemingway a Kerouac.- Si leo en primera persona quiero ver qué experiencia hay ahí. Una cosa es "Viaje al fin de la noche" de (Louis-Ferdinand) Céline que realmente vivió todo eso y son experiencias desgarradoras y otra es una escritora contando los mambos con los novios, novias. Eso me da náuseas y es lo que está de moda. En cambio el yo proletario, plebeyo y villero no existe en la literatura argentina. No existe a nivel de circulación, de conocimiento. Es contado por otros. Lo que predomina es la literatura del yo burgués y yo con eso no tengo nada que ver. Mi libro tampoco está escrito en jerga.- Como digo en mi libro, "El fetichismo de la marginalidad", fetichizada. Con morbo, desde una risa burlona, despectiva.- Sí, la lectura por un lado ayuda pero también te bloquea, te anula, te intimida. Le tengo muchísimo respeto a la narrativa por eso escribí dos o tres cuentos que están en "El fetichismo..". Dije si algún día escribo narrativa me falta leer por lo menos 500 libros. Los libros me salvaron la vida. Dije prefiero que sea breve pero re contra re mil pulido. Fue empezar a desglosar esa lista de anécdotas que hice. En el medio quizás estaban mis amigos que siempre andan por acá. Mi mamá me recordaba cosas y entonces me obligaba a volver. Fueron dos años de escritura. Fueron dos años en los que el libro estuvo en mi cuerpo.- Lo tuve muy claro desde el comienzo, dije no voy a agotar toda la reserva de mi vida sabiendo que ya que viví tanta extraordinaria. Aparte, la etapa carcelaria, si bien en términos del tiempo cronológico fueron cinco años para mí fue una eternidad y no sé como se escribe la eternidad carcelaria. A veces digo que podría hacer un Ulises de (James) Joyce de la cárcel. Un solo día en la cárcel pueden ser 2.000 páginas tranquilamente.- No, no sorprender sino valorar. Me sirvió para darme cuenta todo lo que sufrieron por mi culpa. En ese momento no me importaba nada. La figura paterna estuvo vacía en mi vida, no solo por mi papá sino porque las parejas de mi mamá eran una peor que la otra. Mi tío, el marido de mi tía Flavia, fue importante, podría haber escrito más de él. Me crié en un matriarcado, con mujeres muy fuertes. La vi pelear a mi mamá a puño cerrado. Ella estaba preocupada durante la escritura, me preguntaba "¿cómo me dejaste?". Fue la primera que lo leyó, me pidió perdón, me dijo que el libro le sirvió para acordarse cosas que tenía bloqueadas. No fue para nada un ejercicio terapéutico. Aborrezco todos esos términos: catarsis, resiliencia, me parecen términos patéticos y muy neoliberales. Mi pregunta era si estaba bien escrito. Mi hija me dijo "Papi, qué triste fue tu vida".- Doce, se lo leyó en una patada y estaba re ansiosa. Me veía escribiendo y me decía "voy a leerlo cuando salga". Mi preocupación es que esté bien escrito porque como he dicho en alguna otra entrevista que la primera persona es una decisión política porque al libro lo pueden agarrar miles de pibes en este país y decir es mi libro. Porque vivieron lo mismo o algo muy parecido. Son cosas que le pasaron a miles de pibes. Ojalá muchos pibes se sientan representados en el libro.- Ella lo explica muy bien en el libro. Encima que te hacen nacer en la miseria, si no te determina, casi te determina tu condición material y el lugar donde nacés, encima tenés que estar agradecido, ser un resiliente. Comparto esta idea con Eva y con otro autor que habla mucho de resentimiento que es Mark Fisher. Me lo dijeron en la cara muchas veces, cuando terminaba de presentar mis películas, en conferencias. Yo tengo un discurso que por momentos se pone en un tono incendiario entonces venían y me decían "vos estás muy resentido" y al principio tenía miedo de decir: "No ¿cómo? No estoy resentido, si estuviera resentido tendría que haber seguido robando, no me tendría que estar poniendo a escribir poemas". Respondía que había dejado de robar, de lastimarme a mi mismo, a otros, que quería hacer cosas por los otros. Empecé a dar un taller de lectura acá en el barrio. Sentía la necesidad de explicar que no estaba resentido. Y después dije "si, si, estoy resentido y qué". El título es un homenaje a otro texto muy importante para mi vida que es "El niño criminal" de Jean Genet entonces le saqué el criminal y puse el resentido. Muchos me han dicho que pensaron en "El niño proletario" pero no me voló la cabeza, este es un homenaje a Genet.