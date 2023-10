Colombia elige gobernadores y alcaldes, en comicios que dibujarán un nuevo mapa político

Unos 39 millones de ciudadanos están habilitados para votar.

Los colombianos iránpara definir gobernadores y alcaldes y delinear, en consecuencia, un nuevo mapa político del país que, si bien no será definitorio para la suerte de la, sí constituirá una primera marca de lade poco más deLos sondeos pronostican triunfos opositores en las principales ciudades y por eso varias figuras anti-Petro consideran que la compulsa es, más que la chance de recambio en gobernaciones y alcaldías, una forma de expresar inconformismo con el Ejecutivo nacional.y eso por supuesto que va a poner distinta la balanza en el juego nacional para Petro. La izquierda llega dividida en muchos lugares y cometió errores de gestión y muchos de comunicación. La derecha va a recuperar espacios que hace un año ni se pensaban", vaticinó, donde asesora a algunos candidatos, Palacio dijo a Télam que tras el triunfo de Petro el año pasado "se pensaba que lapodrían consolidar estructuras locales importantes de cara a la construcción de una fuerza de peso, pero eso no se logró" y el sector "En lo formal, uLas mesas estarán abiertas de 8 a 16 (10 a 18 de la Argentina).Los comicios llegan en un momento incómodo para el gobierno:como tal, los acuerdos legislativos se rompieron y algunos escándalos -la salida intempestiva de algunos de sus funcionarios, las denuncias contra su hijo Nicolás Petro-Se, sí, en sucon la que busca acordar con los grupos ilegales que actúan en el país -guerrilleros y narcos-, porque las negociaciones avanzan, aunque con dificultades y un clima de violencia todavía alto.Palacio, remarcó, justamente, que "y "municipios que tuvieron situaciones muy graves, sobre todo en Valle del Cauca".A modo de ejemplo, mencionó que enEn la semana, la Fiscalía General reveló que tenía abiertasy detalló que del total de municipios del país,por distintos tipos de amenazas durante el proceso, 494 en peligro medio y 366 en bajo.-disidencias de las FARC que quedaron fuera del acuerdo de 2016-,, aun cuando avanzan en conversaciones con el gobierno, sonNo ayuda al Gobierno que su agenda legislativa esté trabada: después de que se rompió el acuerdo con otras bancadas, ninguna de lasUno de losde las elecciones de este domingo es laconsiderado en el país el segundo cargo de importancia después de la presidencia.En la capital, si ninguno de los candidatos logra más del 40% de los votos y 10 puntos de ventaja sobre el segundo.Casi todas las fuerzas jugaron nombres de peso en esa puja yexconcejal, postulante dele hijo del excandidato presidencial Luis Carlos Galán, asesinado en 1989 por el Cártel de Medellín., que encabezó la lista para el Senado el año pasado, va por el; J, aunque es cercano al uribismo; y eles impulsado por la alianza deTambién se presentade la presidencia de Iván Duque; el exfuncionario uribista Rodrigo Lara -hijo de Rodrigo Lara Bonilla, asesinado por Cartel de Medellín cuando era ministro de Belisario Betancur-, que llega como independiente; y Jorge Luis Vargas, jefe de la Policía Nacional con Duque y ahora candidato de Cambio Radical.También pesa la disputa por la ciudad de Medellín, sobre todo porque, tercero en las presidenciales de 2022.Gutiérrez aparece, lejos de Juan Carlos Upegui, del Partido Independiente, aun cuando éste tiene el respaldo del hasta hace poco alcalde Daniel Quintero.A Gutiérrez, que ya manejó la ciudad entre 2016 y 2019, lo apoyan Creemos, el Centro Democrático, sectores del Partido Liberal, Cambio Radical y La U.En Calilos, Roberto Ortiz y Alejandro Eder, y en Barranquilla, la cuarta urbe y única de estas sin una gestión de izquierda hasta acá, todo está dado para que Alejandro Char se quede con la alcaldía.En las gobernaciones, otro exaspirante a la presidencia, el empresario Rodolfo Hernández -que perdió el balotaje con Petro- pretendía conducir Santander, pero el Consejo Nacional Electoral vetó su postulación.Y en Valle de Cauca,, jefa del Partido de la U por años,En las regionales de 2019, la derrota del oficialismo entonces encarnado por Duque significó un golpe para su gestión, sobre todo porque Bogotá, Medellín y Cali quedaron en manos de la izquierda y la centroizquierda, con Claudia López, Quintero y Jorge Ospina, respectivamente.Seguidores de Petro como David Racero, miembro de la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, rechazan ahora que el país esté frente a una suerte de plebiscito sobre la gestión: "Históricamente se ha demostrado que el comportamiento regional es muy diferente al comportamiento nacional", afirmó Racero días atrás al diario El Tiempo.Clave para el gobierno nacional, la pulseada de este domingo ya tiene su dato color: Petro votará en el barrio La Asunción de Bogotá, donde habitualmente sufraga, y no en la mesa número 1 en la céntrica Plaza Bolívar y a las 8 en punto, como es costumbre de los presidentes, que abren simbólicamente la jornada.