Argentina va al balotaje, una tendencia de los últimos años en la región

Argentina no escapa a la tendencia verificada en los tres últimos años en varios países de América Latina de definir a sus gobiernos en segundas vueltas electorales, por caso, el ejemplo más resonante fue el balotaje que en Brasil ubicó por tercera vez en la presidencia al líder del Partido de los Trabajadores (PT) Luis Inácio Lula Da Silva.El 19 de noviembre el nuevotras el antecedente que en 2015 protagonizaron Mauricio Macri y Daniel Scioli, aunque en el último medio siglo estuvo a punto de implementarse en otras dos ocasiones.Sergio Massa, de Unión por la Patria, y el economista ultra derechista Javier Milei, referente de La Libertad Avanza se enfrentarán en una segunda vuelta electoral , tras la victoria del ministro de Economía y candidato oficialista en la primera vuelta del 22 de octubre.Ahora,-que según el escrutinio provisorio obtuvo elante Milei que cosechó el 29,68%- aspira a correr la misma suerte que otros líderes latinoamericanos, como, quienes lograron alcanzar el poder tras ganar las dos instancias electorales.En tres semanas, Argentina se inscribirá, entonces, en la lista de los seis países de la región que en los últimos años definieron sus gobiernos a través de ese mecanismo presente en el sistema electoral argentino desde 1972, pensado para dotar al candidato ganador de una mayor representatividad y legitimidad.En los, además de Argentina, otros cinco países eligieron a sus presidentes en balotajes:El caso más reciente es el de Ecuador, donde el domingo, el empresario Daniel Noboa se impuso en la segunda vuelta y se alzó con la presidencia de ese país, por lo que completará el mandato de Guillermo Lasso.El, hijo de uno de los hombres considerados más ricos del país, llegará en diciembre al Palacio de Carondelet (sede del Gobierno y residencia oficial del presidente de Ecuador), del correísmo de Revolución Ciudadana.Con esos guarismos, el empresario logró revertir el resultado de la primera vuelta, cuando González se había quedado con el primer lugar, al obtener el 33.6 % de la votación contra los 23.4% , que consiguió Noboa.Poco antes, el 20 de agosto, el candidato de centroizquierdase convirtió en el nuevo presidente de Guatemala al imponerse en un balotaje sobre su rival conservadorapor, y poner fin así a una serie de gobiernos de derecha en esa nación.Como Noboa, el sociólogo y dirigente del Movimiento Semilla (MS) que asumirá la presidencia el 14 de enero próximo, logró dar vuelta la baja performance que había tenido en la primera vuelta del 25 de junio, donde obtuvo el 12,20% de los votos, superado por Torres, quien cosechó el15,12% de los sufragios.Sin dudas, por el épico triunfo de Lula Da Silva y el peso específico de Brasil en la región, la reñida disputa entre el líder del PT y su antecesor en el cargo, el ultraderechista, fue el balotaje más resonante en América Latina en los últimos años.El 30 de octubre de 2022, en una histórica segunda vuelta, el líder de izquierda llegó al poder por tercera vez alal exmandatario de ultraderecha, tras sortear una de las campañas más violentas en Brasil desde el retorno a la democracia.Protagonizando una esforzada campaña tras padecer prisión y causas judiciales en su contra, Da Silva había logrado una primera victoria en la primera vuelta electoral cuando superó por cinco puntos porcentuales a BolsonaroEl 20 de agosto de ese mismo año, Colombia era escenario de otro histórico balotaje, cuando el líder de la coalición Pacto Histórico,, se consagró como el primer presidente de izquierda de Colombia, con el 50,47% de los votos sobreA diferencia de lo que preveían las encuestas, la victoria de Gustavo Petro no fue tan reñida como se esperaba: el ex alcalde de Bogotá se consagró Presidente con elde los votos -que representan 11.277.905 de electores-, frente alHernández, con 10.565106 electores.Como Lula, pero con una amplia diferencia a su favor, Petro se había impuesto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia con alrededor de 40% de los votos ante Hernández, segundo con 28% de los sufragios.Un año antes, el 19 de diciembre de 2021, también Chile definió su nuevo gobierno en un balotaje, cuando el entonces joven diputadose alzó con la presidencia de su país, luego de conseguir el 56% de los votos sobre el ultraderechista,El resultado fue mucho más contundente que el pronosticado por los sondeos: Boric se impuso con elfrente alde Kast, en unos comicios que tuvieron su clave en la alta participación ciudadana, muy superior a la que jugó en la primera vuelta.En el primer turno, el pinochetista José Antonio Kast había salido victorioso, aunque por un margen bastante menor al que anticipaban los sondeos, con 28% de los votos, y se vio obligado a enfrentar en segunda vuelta a Boric, un emergente de las luchas estudiantiles y del estallido social de 2019, que quedó alrededor de dos puntos porcentuales abajo.