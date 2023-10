Destacan la labor de 200 investigadores del país sobre temas de China

La presentación de "200 rutas para llegar a China" / Foto: Prensa.

La revista de intercambio cultural argentina "DangDai" arribó a su edición número 40 con unBajo el título "200 rutas para llegar a China", la publicación, que desde 2011 se especializa en divulgar información sobre los distintos ámbitos de la relación chino-argentina, difundió los nombres de dos centenares de estudiosos de temas sobre China, pertenecientes a universidades o a think tanks y que en su mayoría están abocados a analizar y comprender la cooperación e integración del país asiático con América Latina."La revista lo que pretende es poder poner en contacto los distintos sectores de Argentina que están trabajando con China. Es notable como. Y esto está reflejado en esta guía que disponemos", comentó a Xinhua, cofundador y director periodístico de DangDai.El evento de lanzamiento se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y reunió a decenas de asistentes, entre estudiantes de nivel terciario, periodistas y figuras del ámbito académico.El coordinador científico nacional del Centro Virtual Argentino-Chino,, con amplia trayectoria en el desarrollo y apoyo a la investigación sobre China, agradeció a DangDai y destacó la importancia de la difusión de los estudios para mejorar las relaciones bilaterales en el ámbito social y civil, más allá de los actuales vínculos comerciales.Por su parte, el reconocido sinólogo argentinoafirmó que "es bueno no solo ver cómo hay universidades que se dedican a la enseñanza, al estudio y a la investigación de China, sino también que haya un medio de difusión que contribuya al mejor conocimiento, no solo sobre este país sino sobre la relación bilateral a partir de una revista de excelente calidad".La cita contó con las disertaciones de la doctora en filosofía antigua, ex becaria de la Universidad de Jilin, así como de la doctora en educación comparada, de la Universidad Normal de Zhejiang.Andrés desarrolla un estudio que forma parte de las iniciativas de investigación conjuntas entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Academia de Ciencias Sociales de China (CASS, siglas en inglés) y que se titula "Aspectos, caminos y desafíos de la participación chino-latinoamericana en la cooperación por la gobernanza económica global, propuestas desde Argentina".Por su parte, Díaz desarrolla líneas relacionadas con la historiografía de la filosofía china con perspectiva global no eurocéntrica y la búsqueda de un marco teórico en el orientalismo y los estudios poscoloniales y neocoloniales."Lo que ha surgido en este encuentro, lo que han dicho los principales investigadores y el público presente es, por un lado, que", comentó Ng a Xinhua."También se ha resaltado la necesidad de que el resultado de estas investigaciones puedan ser transmitidas, por un lado, a toda la sociedad argentina y, por otro lado, a las personas que están en posición de tomar decisiones tanto en el Gobierno como en las empresas", añadió el director periodístico., y desde entonces se publica trimestralmente en el país suramericano abordando diversos aspectos de la relación bilateral así como de los vínculos entre China y América Latina.El lanzamiento de su más reciente edición concluyó con el compromiso de los investigadores y de los representantes universitarios de sumar esfuerzos para incrementar aún más el número de personas que se interesan académicamente por China, un aspecto que consideraron fundamental para dar un salto cualitativo en la relación bilateral y avanzar en el conocimiento entre ambos pueblos.