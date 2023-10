Rosario en primavera: ideal para un fin de semana frente al río, con cultura y diversión

Foto: Sebastián Granata.

Foto: Sebastián Granata.

Foto: Sebastián Granata.

Foto: Sebastián Granata.

Foto: Sebastián Granata.

Foto: Sebastián Granata.

Foto: Sebastián Granata.

Después de Mar del Plata, la ciudad con mayor servicio de trenes Rosario es, después de Mar del Plata, la ciudad que cuenta con mayor cantidad de frecuencias de trenes, ya que a los servicios diarios se suma un expreso que funciona los fines de semana y los servicios con destino a Córdoba y Tucumán, que pasan por dos veces por semana por ese distrito santafesino, ubicado a la vera del río Paraná.



El servicio diario parte de la estación porteña de Retiro todos los días a las 19:30, para llegar a Rosario Norte 1:54, y emprende el regreso 2:48 para llegar a la ciudad de Buenos Aires a las 9:12.



El servicio expreso, en tanto, sale de Retiro los viernes a las 22:30 y llega a Rosario Norte a las 4:10, volviendo a Buenos Aires los domingos a las 23:49 para llegar a Retiro a las 5:39.



Además, los miércoles y domingos, pasa por Rosario Norte el tren que va a Córdoba, que sale de Retiro a las 11:30 y llega a Rosario a las 17:58, mientras que de regreso para por Rosario los martes y sábados a las 10:32.



De la misma manera, los jueves y lunes sale desde Retiro a las 21:10 el tren con destino a Tucumán, que pasa por Rosario Norte a las 3:38, mientras que el paso de regreso se concreta los miércoles y sábados a las 23:21 y regresa a Retiro a las 5:29.



El viaje, en cualquiera de las formaciones regulares, demora algo más de seis horas, un tiempo razonable si se tiene en cuenta que hasta no hace mucho la duración del viaje era superior a las 8 horas. El expreso, mientras, hace el mismo recorrido en 5,45 horas.



La reducción del tiempo de viaje fue posible gracias a la recuperación de las vías, con un trabajo de Trenes Argentinos Infraestructura que cambió rieles, durmientes y acondicionó el trazado para permitir que las formaciones alcancen en determinados momentos una velocidad de 120 kilómetros por hora, además de la administración del Estado en el control de las vías en el tramo entre Buenos Aires y Rosario, que antes se encontraba en manos del concesionario de cargas.



Esto posibilitó, por un lado, que Trenes Argentinos Operaciones maneje los tiempos de los servicios de pasajeros; en tanto, tener la potestad sobre el tendido férreo le permitió reparar y poner en funcionamiento 150 barreras automáticas que se encontraban inhabilitadas, de modo que los trenes no tengan la necesidad de reducir la velocidad en los pasos a nivel.



Los servicios a Rosario son utilizados, en su gran mayoría, por residentes en Buenos Aires que visitan a sus familiares en Rosario o viceversa, estudiantes que vuelven a Rosario los fines de semana, y turistas que deciden pasar unos días en Rosario disfrutando de la ciudad.

Con opciones para disfrutar en pareja, familia o con amigos, la, cuna de la bandera y de Lionel Messi, se destaca como uno de los principales destinos turísticos para una escapada de fin de semana por su variada propuesta cultural e histórica, sus novedosos circuitos, paseos y excursiones urbanas y acuáticas, un creciente movimiento nocturno y gran oferta de deportes y relax al aire libre, ya que se posiciona como la ciudad con más espacios verdes de Argentina.Esta bella urbe,, está ubicada en el centro-oeste del territorio nacional y en plena Pampa húmeda, cuenta con recursos naturales, históricos y culturales que se combinan con un pujante desarrollo turístico muy atractivo para quienes la visiten en esta primavera.De hecho, la ciudad ha logrado actualizar y modernizar su propuesta tanto para el turismo de proximidad como para albergar a visitantes de todo el mundo con, unay el desarrollo de sus paradores en playas e islas.Reconocida por ser, sus parques suelen estar repletos a todas horas y hasta altas horas si el clima acompaña en primavera.El más extenso es el, que actúa como un pulmón verde que contiene un lago artificial que puede ser navegado con pequeños botes a pedal. En la costanera, a la altura del microcentro, se destaca el Parque España y sus emblemáticas escalinatas, un skatepark y una gran vista panorámica del río y las islas; mientras que en la zona noroeste se emplaza el Bosque de los Constituyentes, con senderos entre arboledas para realizar trekkings y con juegos para chicos en un predio de 300 hectáreas.Recientemente la Subsecretaría de Turismo y el Ente Turístico rosarinos lanzaron unque recorre 14 postas que recuperan las huellas de estos importantes movimientos artísticos y arquitectónicos en el centro rosarino. El recorrido está disponible en Rosario Turismo También se puede visitar la zona céntrica de la ciudad por peatonal Córdoba, colmada de joyas arquitectónicas como el edificio conocido como La Bola de Nieve, la renovada tienda La Favorita, el Palacio Fuentes, la Bolsa de Comercio y el Palacio Minetti, entre otros tantos edificios de la "época dorada".Como una visita "obligada" se presenta elcon su Sala de las Banderas y la posibilidad de subir a la torre que otorga una vista panorámica del río y la ciudad, con una visual privilegiada del mural de MessiPara despejar la cabeza, la zona posibilita caminar por la costanera y cruzarse con algunas de lasque se apostan en los parques, tomar algo en los bares con vista al río, hacer un picnic al aire libre, o llegar a pie hasta la novedosa zona del, un nuevoen el extremo norte de la ciudad.Para los que quieran un recorrido distinto a los habituales, los sábados y domingos podrán aprovechar losEn esa línea, el, aquel que el director español de cine Alex de la Iglesia alabó por su belleza, realiza los fines de semana recorridos guiados temáticos por sus 5 hectáreas de extensión que son, además de una necrópolis, un museo al aire libre que atraviesa la historia de la ciudad y guarda en su arquitectura huellas del pasado y presente de la ciudad.A su vez, una serie dea través de una aplicación telefónica gratuita: Rosario Tur , brindan acceso a mapas interactivos y circuitos temáticos, con entrevistas, imágenes y datos curiosos de los personajes más entrañables de la ciudad.Los más convocantes son los que recorren la historia de los recientes, Lionel Messi y Ángel Di María.También se pueden transitar por el paso que dejaron en la ciudad Roberto Fontanarrosa, Ernesto "Che" Guevara y Alberto "Negro" Olmedo, así como el de las, compuesto por 14 postas, y que empieza con un primer homenaje a Las Rosas y Las Celestes (en recuerdo al primer partido de fútbol femenino jugado en el país), sigue por Emilia Bertolé, Virginia Bolten, Juana Elena Blanco, Laureana Correa y Margarita Mazza, María Catalina Echevarría, Lola Mora, Firma Mayor, Dolores Dabat, Ángela Joostens, Francisca Montaut, Alfonsina Storni, Olga y Leticia Cossettini, y Mary Terán.Los fanáticos de la música que visiten la ciudad en los próximos meses podrán disfrutar de los shows de Ismael Serrano, Fito Páez, Coti, David Lebón, La Beriso, Eruca Sativa, Ricardo Iorio, Vanesa Martín, Dalila, Silvina Garré y Juan Ingaramo, entre otros.La ciudad también se posicionó en los últimos años junto a Córdoba, Mendoza y Buenos Aires como una importante plaza para la agenda de fiestas electrónicas y, entre las destacadas, se anunciaron para octubre las que encabezarán los Dj Sasha, Mariano Mellino, Camelphat, Chris Stussy y Fideles-Blancah.En cuanto a la, la oferta crece en cada temporada y en los últimos años, los turistas no solo acuden para probar el tradicional sándwich "Carlito" como se denomina al tostado de jamón y queso untado en ketchup, su exquisito pescado de río y las clásicas parrillas, sino también para conocer las variadas cafeterías de especialidad y pastelerías, bares nocturnos de sofisticada coctelería, cervecerías artesanales y patios de comidas al aire libre.Sin dudas, el polo gastronómico que se destaca, sobre todo por la tarde y noche, es la zona del antiguo barrio de Pichincha, donde se nuclean la mayor cantidad de bares, restaurantes y boliches.Además, Rosario es reconocida como la, no solo por su gran tradición y variedad de heladerías sino también por ser la ciudad de Argentina donde más se consume helado, con 9 kilos promedio por habitante durante el año, lo que hace fundamental probar unas cuantas bochas de sus cremas heladas.En noviembre, con la llegada de temperaturas más templadas que van de los 16 a los 29 grados, se abre la temporada de actividades en la costa y en las aguas del río Paraná con días de playa, deportes acuáticos y paseos en barco, kayak o velero.En ese sentido, la ciudad ofrece el balnearioy lacomo opciones imperdibles para descansar en sus playas de arena blanca bajo el sol primaveral, y para almorzar, cenar o simplemente tomar algo en los variados restaurantes que las circundan.Además, sus islas cuentan con, y todo lo necesario para pasar un día completo de playa si el clima acompaña.Mediante un paseolos turistas también podrán conocer las costas desde otro ángulo con visuales impactantes del horizonte rosarino y del puente Rosario-Victoria, disfrutar de las islas y hasta de la pesca con excursiones guiadas por el Delta. Para los que quieran gastar sus energías y propulsarse a remo, el calmo río permite alquilar tablas para realizar stand up paddle, botes de paseo y kayak.A pocos kilómetros de la ciudad, pero lejos del ruido urbano, se emplazancon cabañas en inmensos predios con piletas y ríos o arroyos que ofrecen la posibilidad de disfrutar del aire libre con todas las comodidades, desde wifi y parrilleros, a terrazas y estacionamiento individuales.Este tipo de alojamiento permite descansar con; y para disfrutar con niños de juegos acuáticos, deportes, cabalgatas y juegos de plaza.Los jóvenes o amigos que viajen en grupos también encontrarán cabañas más amplias con un amplio abanico de divertimentos como, excursiones, cancha de fútbol y vóley,y hasta deportes acuáticos extremos como